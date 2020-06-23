Террорист "ДНР" сам пришел на украинский блокпост: стали известны детали задержания

Молодой террорист "ДНР" Сергей Любецкий, которого задержали на КПВВ Донецка 23 июня, не пытался намеренно проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Юноша просто дезориентировался на местности.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор центра "Миротворец" Роман Зайцев. Он подчеркнул, что предателя уже внесли в базу соответствующего сайта.

"Боевик сменился с позиций пророссийских террористов и попросил друга с авто подъехать ближе к нулю, чтобы потом поехать в оккупированный Донецк. Но... У него плохо в школе было с географией. Ну, и с топографией и ориентированием на местности", – пояснил Зайцев.

Задержанный террорист Сергей Любецкий (Myrotvorets.center)

По его словам, Любецкий пошел не в направлении авто, которое вызвал, а в направлении украинского блокпоста, где были пограничники и бойцы ВСУ, которые его "вели".

Также он добавил, что на самом деле 20-летнего террориста "ДНР" задержали именно военнослужащие ВСУ и пограничники. И пока они ждали контрразведчиков СБУ, чтобы передать им боевика, тот "сдал почти всех, кого знал".

Скриншот страницы Любецкого в соцсети (Myrotvorets.center)

"У него память оказалась хорошей и поэтому все, что ему было известно о силах и средствах противника с той стороны на том участке, он чисто и сердечно рассказал под запись", – написал Зайцев.

Данные о Любецком на "Миротворце" (myrotvorets.center)

Пост Зайцева (Facebook Романа Зайцева)

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов в соцсетях написал, что контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе российского наемника – 20-летнего жителя Донецка Сергея Любецкого.