Террорист "ДНР" рассказал, как "казаки" издевались над людьми в подвалах. Видео

Террорист "ДНР" Владимир Ткачев ("Старый") рассказал об издевательствах, которым с 2014 по 2015 год подвергали похищенных людей российские "казаки".

Фрагмент его интервью опубликовал в своем видеоблоге на YouTube-канале украинский журналист Денис Казанский. Он уточнил, что в ролике боевик рассказывает о банде "казаков" некоего "атамана" Сафоненко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она была ликвидирована в апреле 2015 года после конфликта "казаков" с группировкой "Оплот" убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Поступил приказ оцепить базу самозваных "казаков", которые бандюки, на Буденовке. У нас там бой был. И потом начали выводить из подвала. Там подвал был большущий, начинают выводить людей. Там было 70 человек, из них человек 7 всего были "укропы". А остальные – бизнесмены, зажиточные люди, у которых они отбирали", – рассказал о преступлениях российских оккупантов террорист Ткачев.

"Я когда в подвал спустился, на стены посмотрел, а там такое ощущение, что в ведро крови наливали и на стены брызгали. Залито все кровью было. Ну, били".

Журналист Казанский прокомментировал жуткие откровения наемника и подчеркнул, что это – только один эпизод злодеяний россиян и их пособников на Донбассе.

"Целый год российские СМИ лепили "героев" из этих садистов. Называли их "антифашистами" и "ополченцами". Важно помнить, "русский мир" – это всегда так", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "полевой командир ДНР" Александр Ходаковский также признался, что в 2014 году террористы на оккупированных территориях занимались грабежом и вымогательством у бизнеса. За "крышевание" боевикам, к примеру, платили Донецкая табачная фабрика и завод по производству водки "Олимп".