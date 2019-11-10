"России плевать!" Террорист-уголовник "ДНР" пожаловался на отказ в гражданстве

Террорист "ДНР" Владлен Татарский пожаловался на отказ в получении гражданства Российской Федерации, за которую он воевал на украинском Донбассе.

Соответствующий скриншот опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Мне отказали в получении паспорта Российской Федерации. Причина – непогашенная судимость. На следующей неделе буду узнавать, что делать дальше. Государству всегда плевать на отдельно взятого человека", – негодует оккупант.

Террорист "ДНР" Depo.ua

В свою очередь защитник Украины намекнул преступнику, что все, что на что могут рассчитывать такие, как он, – это на ликвидацию.

"Какое горе. Роисся отказала орку "дырляндии" в получении гражданства. Ничего, думаю, чтобы ты не расстраивался, обратись к воинам ОС. Они тебе предоставят бесплатный билет на Кобзона", – с сарказмом отметил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Николай Коваленко, который получил травмы, убивая украинцев на Донбассе, попросил материальной помощи у россиян.

А экс-сотрудника правоохранительных органов Украины Игоря Паца, который был участником антимайдана и поддерживал террористов "Л/ДНР", депортировали из России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!