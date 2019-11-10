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10 ноября • обновлено в 14:05
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"России плевать!" Террорист-уголовник "ДНР" пожаловался на отказ в гражданстве

1.1т Читать материал на украинском

Террорист "ДНР" Владлен Татарский пожаловался на отказ в получении гражданства Российской Федерации, за которую он воевал на украинском Донбассе.

Соответствующий скриншот опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Мне отказали в получении паспорта Российской Федерации. Причина – непогашенная судимость. На следующей неделе буду узнавать, что делать дальше. Государству всегда плевать на отдельно взятого человека", – негодует оккупант.

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Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Depo.ua

В свою очередь защитник Украины намекнул преступнику, что все, что на что могут рассчитывать такие, как он, – это на ликвидацию.

"Какое горе. Роисся отказала орку "дырляндии" в получении гражданства. Ничего, думаю, чтобы ты не расстраивался, обратись к воинам ОС. Они тебе предоставят бесплатный билет на Кобзона", – с сарказмом отметил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Николай Коваленко, который получил травмы, убивая украинцев на Донбассе, попросил материальной помощи у россиян.

А экс-сотрудника правоохранительных органов Украины Игоря Паца, который был участником антимайдана и поддерживал террористов "Л/ДНР", депортировали из России.

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну вот, оказывается РФ строго подходит к предоставлению гражданства, как и положено, а оголтелая укр-пропаганда до хрипоты кричит, что гражданство раздают всем подряд.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Это какой же надо быть падалью и генетическим мусором, что бы даже морлоки из РФ, тобой побрезговали ?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
да псина!Твоя новая родина в очередной раз киданула..Впрочем,это в ..ассеи было всегда..
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