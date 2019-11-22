Одел семью в вещи жертв МН17: террорист "ДНР" шокировал циничным поступком

В сети появилось фото семьи террориста "ДНР" Сергея Данилова, одетой в вещи жертв катастрофы малайзийского Boeing, который сбили над Донбассом оккупанты.
Доказательство циничного преступления опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий. По его словам, боевик родом из Чебоксар. Сразу после крушения рейса МН17 он ринулся мародерствовать на место трагедии, не гнушаясь забирать даже личную одежду и вещи погибших.
Более того, террорист откровенно писал об этом в соцсетях. Так, он опубликовал фото кружки с логотипом Malaysia Airlines, подписав его "Трофей из Малайзии".
Террорист хвастается украденной чашкой с места катастрофы МН17
maydan-news.blogspot.com
Семья террориста "ДНР" в одежде жертв МН17
maydan-news.blogspot.com
Оккупанты снимают личные вещи с жертв авиакатастрофы
maydan-news.blogspot.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777на Донбассе.
В отчете Объединенной следственной группы, которая расследует катастрофу малайзийского рейса МН17 заявили, что террористы на Донбассе в 2014 году постоянно контактировали с российскими чиновниками и силовиками по административным, финансовым и военным вопросам.
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