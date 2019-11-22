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22 ноября • обновлено в 11:13
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Одел семью в вещи жертв МН17: террорист "ДНР" шокировал циничным поступком

1.5т
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В сети появилось фото семьи террориста "ДНР" Сергея Данилова, одетой в вещи жертв катастрофы малайзийского Boeing, который сбили над Донбассом оккупанты.

Доказательство циничного преступления опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий. По его словам, боевик родом из Чебоксар. Сразу после крушения рейса МН17 он ринулся мародерствовать на место трагедии, не гнушаясь забирать даже личную одежду и вещи погибших.

Более того, террорист откровенно писал об этом в соцсетях. Так, он опубликовал фото кружки с логотипом Malaysia Airlines, подписав его "Трофей из Малайзии".

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Террорист хвастается украденной чашкой с места катастрофы МН17

Террорист хвастается украденной чашкой с места катастрофы МН17

maydan-news.blogspot.com

Семья террориста "ДНР" в одежде жертв МН17

Семья террориста "ДНР" в одежде жертв МН17

maydan-news.blogspot.com

Оккупанты снимают личные вещи с жертв авиакатастрофы

Оккупанты снимают личные вещи с жертв авиакатастрофы

maydan-news.blogspot.com

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Война на Донбассе
Персона
Фаш*к Донецкий
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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