Одел семью в вещи жертв МН17: террорист "ДНР" шокировал циничным поступком

В сети появилось фото семьи террориста "ДНР" Сергея Данилова, одетой в вещи жертв катастрофы малайзийского Boeing, который сбили над Донбассом оккупанты.

Доказательство циничного преступления опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий. По его словам, боевик родом из Чебоксар. Сразу после крушения рейса МН17 он ринулся мародерствовать на место трагедии, не гнушаясь забирать даже личную одежду и вещи погибших.

Более того, террорист откровенно писал об этом в соцсетях. Так, он опубликовал фото кружки с логотипом Malaysia Airlines, подписав его "Трофей из Малайзии".

Террорист хвастается украденной чашкой с места катастрофы МН17 maydan-news.blogspot.com

Семья террориста "ДНР" в одежде жертв МН17 maydan-news.blogspot.com

Оккупанты снимают личные вещи с жертв авиакатастрофы maydan-news.blogspot.com

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