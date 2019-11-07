"Киев – русский город!" Скандальный главарь "ДНР" отличился на росТВ

Скандальный террорист, называющий себя "замминистра информации "ДНР" Даниил Бессонов нагло заявил, что Киев якобы всегда был и будет русским городом.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что все украинцы якобы выступают против всего украинского. Пророссийскими фейками военный преступник начал фонтанировать в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Террорист Даниил Бессонов
Скриншот видео
"До 2014 года в Киеве такого не было, и Бандера не был героем, он был преступником. И Киев – это русский город! Он всегда был русским и будет русским! Последние президентские выборы показали, что в большей степени украинское общество отторгает понятие украинского национализма и вообще украинизации", – высказался невменяемый боевик.
Его фразу тут же подхватила одиозная ведущая Ольга Скабеева, и разразилась едкими насмешками в адрес Украины.
"Еще один заголовок: "Заместитель министра информации "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что Киев – русский город". Приехали, держитесь", – съязвила рупор Кремля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бессонов уже неоднократно позорился нелепыми фейками о ВСУ и "подвигах" террористов "ДНР".
Так, 11 августа он сообщил, что "ДНР" якобы прорвала оборону ВСУ на Донбассе и почти дошла до Киева, чем вызвал насмешки в сети.
Также он врал о том, что якобы стал свидетелем массовых убийств жителей Донбасса воинами ВСУ. Для устрашения рассказа он даже придумал историю о трупе связанной беременной женщины.
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