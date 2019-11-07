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7 ноября • обновлено в 06:17
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"Киев – русский город!" Скандальный главарь "ДНР" отличился на росТВ

2.2т Читать материал на украинском

Скандальный террорист, называющий себя "замминистра информации "ДНР" Даниил Бессонов нагло заявил, что Киев якобы всегда был и будет русским городом.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что все украинцы якобы выступают против всего украинского. Пророссийскими фейками военный преступник начал фонтанировать в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Террорист Даниил Бессонов

Террорист Даниил Бессонов

Скриншот видео

"До 2014 года в Киеве такого не было, и Бандера не был героем, он был преступником. И Киев – это русский город! Он всегда был русским и будет русским! Последние президентские выборы показали, что в большей степени украинское общество отторгает понятие украинского национализма и вообще украинизации", – высказался невменяемый боевик.

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Его фразу тут же подхватила одиозная ведущая Ольга Скабеева, и разразилась едкими насмешками в адрес Украины.

"Еще один заголовок: "Заместитель министра информации "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что Киев – русский город". Приехали, держитесь", – съязвила рупор Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бессонов уже неоднократно позорился нелепыми фейками о ВСУ и "подвигах" террористов "ДНР".

  • Так, 11 августа он сообщил, что "ДНР" якобы прорвала оборону ВСУ на Донбассе и почти дошла до Киева, чем вызвал насмешки в сети.

  • Также он врал о том, что якобы стал свидетелем массовых убийств жителей Донбасса воинами ВСУ. Для устрашения рассказа он даже придумал историю о трупе связанной беременной женщины.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Тег
ДНР
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Русские города. Причём здесь Украина? Харьков — русский город! Был основан в 1630-е гг. Там селились бежавшие от поляков с правобережья Днепра малороссы. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское воеводство. Причём здесь какая-то Украина? ************* Сумы — основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там беженцам-малороссам, которых убивали поляки. ***************** Полтава - была в XVII веке центром про-русской настроенной Малороссии. За это предатель гетман Выговский напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам. Причём здесь Украина? Днепропетровск — основан императрицей Екатериной II в 1776 году и назывался Екатеринославом. Причём здесь Украина? ************** Луганск — основан в 1795 году, когда императрица Екатерина II основала на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск приехали жить выходцы из центральных и северо-западных губерний России. Причём здесь Украина? Херсон — основан императрицей Екатериной II в 1778 году для строительства русского флота. Строительство осуществил Потёмкин. Причём здесь Украина? ************** Донецк — основан императором Александром II в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке. Причём здесь Украина? ************** Николаев — основан императрицей Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль "Святой Николай". Причём здесь вообще Украина? **************** Одесса - основана императрицей Екатериной II в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше Суворовым. Причём здесь Украина? ***************** Чернигов — один из древнейших русских городов, он существовал ещё в начале 10 века. В 1503 году он вошёл в состав России. В 1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году Чернигов вернулся к России и с тех пор всегда был её составной частью. Спрашивается: причём здесь Украина? *************** Симферополь — основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова и рядом с татарским поселением. Причём здесь Украина, не сможет сказать ни один учёный. ******************** Севастополь — основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин. Причём здесь Украина? ***************** Мариуполь - основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков - переселенцев из Крыма. Причём здесь Украина? **************** Кривой Рог - основан Екатериной II в 1775 году. А своё промышленное развитие, как база металлургии - получил в Советское время. Причём здесь Украина? ****************** Запорожье - основан Екатериной II в 1770 году и назывался Александровском. Причём здесь Украина? ****************** Кировоград - был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой Петровной, как крепость, для защиты южных рубежей Российской империи от татар. Назывался он Елисаветградом.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Потоки руцкай пропаганды не остановлены в медийном пространстве Украины, а вода камень точит, не то что мозг, особенно тех у кого есть время смотреть TV. Всем кто отвечает за это йухи глотать, высечь и выгнать сцаными тряпками за "низменную ничтожественность".
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
Правда-матка Дмитро, все верно, надо читать обоз, ведь обоз не врет.
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
А что не так?
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Белый господин
Белый господин
Путенко Володимир, вся проблема украинства в том, что все так.
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