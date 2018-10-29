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''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''

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Так называемая прокуратура "ЛНР" обнародовала протоколы допроса казачьего атамана Сергея Косогорова (Косогора), который контролировал Красный Луч Луганской области, пока в 2015 году его не арестовали террористы экс-главаря Игоря Плотницкого.

В блоге журналиста Дениса Казанского сообщается, что казачьи атаманы хоть и воевали против Украины, но не подчинялись террористам. Из-за этого между ними постоянно возникали конфликты, пока казачьи банды не были полностью подчинены. Косогор до последнего сидел в Красном Луче.

"О том, что конкретно вытворяли в Красном Луче этот комичный усатый дядька и его банда, как раз и можно почитать в опубликованных материалах допросов атамана. Начинается допрос с биографии Косогора. На заре 90-х он успел поработать ментом, но уволился из МВД, так как "не уважал украинский герб". Среднее образование в техникуме получал заочно", – рассказал Казанский.

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Далее в протоколах рассказывается о его буднях казачества в Красном Луче. Сначала комендантом города был назначен некий Колинцов, однако Косогоров разоружил и арестовал его.

''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''

"Кроме того, в городе также претендовал на власть лидер другой казачьей банды — Вячеслав Петров, который не подчинялся Козицыну и контролировал местные угольные предприятия. В сентябре-октябре Вячеслав Петров захватил шахты объединения "Донбассантрацит" и сам стал распоряжаться всем углем, добытым в городе. После этого между казачьими формированиями Петрова и Косогора-Козицына началась борьба за право распоряжаться углем местных шахт, и Козицын отдал приказ Косогору арестовать Петрова. А заодно с ним и мэра Красного Луча Марину Филиппову, которая работала с Петровым", – рассказал Казанский.

Он добавил, что в задержании Филиповой участвовали сотрудники спецслужб РФ. После этого люди Косогора ограбили ее дом, откуда вынесли деньги и ценности. А вместо нее "мэром" был назначен Юрий Кондратенко, но его также арестовали.

"А это материалы уголовных дел, которые расследует так называемая "прокуратура ЛНР". Тут перечислены самые разные подвиги казачьих формирований. Похищения людей, незаконное завладение транспортными средствами и жилыми помещениями, нанесение тяжких телесных повреждений и разбой — "антифашисты" тут во всей красе. Примерно так выглядит приход в город "русского мира". Под лозунгами борьбы с фашизмом и б*ндеровцами на самом деле происходит террор мирного населения, мародерство, грабежи и убийства. Худшие представители общества силой берут власть и становятся вершителями чужих судеб, а подконтрольные им города погружаются во мрак криминального беспредела", – добавил Казанский.

''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''
''Террор и убийства'': журналист рассказал о бесчинствах известного атамана из ''ЛНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы поймать Косогора террористы Плотницкого устроили перестрелку в Луганской области в 2015 году.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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Попова Ольга
Попова Ольга
ПУСТЬ РАССКАЖЕТ ЗА ДЕТЕЙ КРАСНОГО ЛУЧА , И РАЗВЛЕЧЕНИЯ БАНДЫ , НАВЕРНОЕ ОРКИ ОБСУЖДАТЬ СТАТЬЮ НЕ ПРИБЕГУТ, А ГДЕ ФОЙДА СВЕТА ПОУМНИЧАТЬ С БАТАЙСКА , ЕЕ РОДИЧИ СКОЛЬКО ДЕТЕЙ НА ОРГАНЫ ПРОДАЛИ ?
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