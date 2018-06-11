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Терпят поражение: озвучены потери террористов на Донбассе

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Ситуация на Донбассе на прошлой неделе (4 - 10 июня) обострилась – террористы били не только по украинским военным, но и атаковали объект критической инфраструктуры Донецкую фильтровальную станцию.

Однако, прорвать оборону украинских защитников им так и не удалось, пишет "Сегодня".

Так, бойцы ВСУ достойно отвечали террористам и нанесли врагу большой урон – были убиты 15 человек и 36 ранены.

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За неделю погибли два украинских героя и 15 бойцов попали в госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко признался, что террористы на Донбассе каждый месяц теряют известного командира.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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