Терпят поражение: озвучены потери террористов на Донбассе

Ситуация на Донбассе на прошлой неделе (4 - 10 июня) обострилась – террористы били не только по украинским военным, но и атаковали объект критической инфраструктуры Донецкую фильтровальную станцию.

Однако, прорвать оборону украинских защитников им так и не удалось, пишет "Сегодня".

Так, бойцы ВСУ достойно отвечали террористам и нанесли врагу большой урон – были убиты 15 человек и 36 ранены.

За неделю погибли два украинских героя и 15 бойцов попали в госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко признался, что террористы на Донбассе каждый месяц теряют известного командира.