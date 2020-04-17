Терпеть не стали: ВСУ проучили террористов Путина на Донбассе

Кирилл Лютый Расследования 18:42, 17.04.2020

В зоне ООС на Донбассе в пятницу, 17 апреля, никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь по позициям защитников Украины.

Террористы применили гранатометы и пулеметы возле населенных пунктов Опытное, Гнутово и Старогнатовка. Однако ВСУ дали адекватный ответ оккупантам.

"Применяя штатное вооружение, украинские воины вовремя прекратили преступные действия российских наемников. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет", – отметили в штабе ООС.

Иллюстрация. Война на Донбассе
Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, накануне Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР".

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