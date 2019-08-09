"Терпеть не будем": ветеран АТО призвал жестко отомстить за погибших на Донбассе

Украина должна максимально жестко ответить на убийство террористами "ДНР" четверых военнослужащих вблизи Павлополя Донецкой области.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО Юрий Кочевенко. Он привел в пример армию Израиля.

"Возможно, это неполиткорректная позиция в контексте нынешней государственной политики относительно мирного регулирования, но если враг будет знать, что на каждую провокацию он получит жесткий ответ, что мало им не покажется, то они каждый раз будут думать, прежде чем это делать. Это израильский подход, когда мы за одного будем отвечать, как за батальон", – заявил Кочевенко.

По словам ветерана АТО, дипломатическая гибкость украинской власти в вопросе мирного урегулирования не должна превратиться в мягкость. При этом он отметил, что перемирия на Донбассе не соблюдались и при прошлой власти.

"Меня возмущает, почему такая реакция президента и общества возникла после того, как погибли сразу четверо. Когда четверо в один день – это мы терпеть не будем, будем реагировать. А когда четверо за 4 дня, по одному в день, то уже вроде и не так страшно. У нас за июль погибло 14 человек, защищая Украину – и ничего. С начала президентства Зеленского более 50 погибло. А тут – четверо..." – подчеркнул Кочевенко.

"Должна быть последовательная государственная политика – во-первых, относительно мирного урегулирования, во-вторых, относительно недопущения провокаций, адекватного ответа. Наши военнослужащие имеют право и должны иметь возможность себя защитить", – отметил участник войны на Донбассе.

По его словам, "когда для врага вопрос провокации против украинских Вооруженных сил станет вопросом риска для собственной жизни, тогда этих провокаций не будет".

"А так – пойду стрельну в "укропа", мне все равно ничего за это не будет. Такое "укропосафари" мы уже проходили. Только жесткий ответ на провокацию дает возможность это остановить", – заключил он.

Погибшие бойцы ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских военных, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он "попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!