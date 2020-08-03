Террористы "Л/ДНР" устроили провокацию на Донбассе: в штабе ООС сообщили детали

Виктория Довгань Расследования 07:54, 3.08.2020 Обновлено: 09:17, 3.08.2020

Российские террористы "Л/ДНР" 2 августа совершили два провокационных обстрела позиций Объединенных сил, впрочем, ВСУ удалось удержать контроль над ситуацией.

Следовательно, значительных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, потерь и раненых среди украинских воинов нет. Об этом сообщили в ежедневной утренней сводке на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки. Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", – сказано в сообщении армейцев.

С начала текущих суток, 3 августа, на участках ответственности подразделений украинской армии обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Что касается работы контрольных пунктов въезда-выезда, то через "Станицу Луганскую" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек, а в обратном направлении – 739. По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по данным штаба ООС, с 27 июля по 2 августа на Донбассе было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

  • С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет.

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