Теросты "Л/ДНР" устроили провокацию на Донбассе: в штабе ООС сообщили детали
2 августа российские террористы на Донбассе дважды открывали огонь в сторону украинских защитников
ВСУ не отвечали на провокации оккупантов
Потерь и раненых среди воинов ОС не зафиксировано
Террористы дважды открывали огонь по ОС. Слово и дело
Российские террористы "Л/ДНР" 2 августа совершили два провокационных обстрела позиций Объединенных сил, впрочем ВСУ удалось удержать контроль над ситуацией.
Следовательно, значительных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, потерь и раненых среди украинских воинов нет. Об этом сообщили в ежедневной утренней сводке на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки. Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", – сказано в сообщении армейцев.
С начала текущих суток, 3 августа, на участках ответственности подразделений украинской армии обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
Что касается работы контрольных пунктов въезда-выезда, то за "Станице Луганской" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек, а в обратном направлении – 739. По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционировали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным штаба ООС, с 27 июля по 2 августа на Донбассе было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет.