Тернопольщина из-за ливней ушла под воду: фото и видео стихии

На Тернопольщине непогода превратила улицы в нескольких населенных пунктах в бурные реки.

Видео и фото в сети публикуют очевидцы. В частности, появилась запись, сделанная в селе Красеев (Монастырский район). Там вода сносит все ограждения и заливает дома. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подобная ситуация сложилась и в селе Соколив Бучацкого района.

Facebook Степана Барны

Глава Тернопольской ОГА Степан Барна прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook. "В селе Красеев Монастырского района в результате интенсивного выпадения осадков подтоплено шесть жилых домов и ориентировочно 7 га частных приусадебных участков. Для откачки воды на месте работает резервный караул и оперативная группа районного сектора ГоСЧС", – отчитался он.

В соцсетях пользователи активно обсуждают эту тему и называют возможную причину столь печальных последствий непогоды. "Стихийная вырубка леса дает о себе знать. Рубите дальше лес. Будет еще страшнее", – пишут они.

Скриншот с видео

Facebook Степана Барны

Facebook Степана Барны

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 5 июня, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, при этом поднимется жара до +31°.

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