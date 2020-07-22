Теракт в Луцке: стало известно, за что будут судить Кривоша

Кривошу сообщили об обвинении в террористическом акте за события в Луцке.

Максиму Кривошу (Плохому), которого задержали за захват автобуса с заложниками в Луцке, 22 июля объявили о подозрении в совершении преступления, а 23-го суд будет избирать ему меру пресечения.

На злоумышленника правоохранители и Служба безопасности Украины зарегистрировали несколько уголовных производств. Об этом сообщает в Facebook сектор коммуникации ГУНП в Волынской области.

Отмечается, что по факту событий в городе в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, Максиму Кривошу инкриминируют совершение преступлений по:

ч. 2 ст.147 (захват заложников);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

ст. 258 (террористический акт).

Правоохранители добавляют, до избрания меры пресечения в суде Кривош будет находиться в изоляторе временного содержания.

Скриншот сообщения (Facebook Полиция Волынской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось полное видео задержания Максима Кривоша. После того, как его отвели в сторону правоохранители, а заложники покинули автобус, на место приехал БТР и произошел взрыв.