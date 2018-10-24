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Теракт в Керчи: у Рослякова обнаружили важный вещдок

13.9тЧитать материал на украинском

Следователи нашли флешку в вещах студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже в оккупированном Крыму.

На ней хранились скачанные книги по химии и пиротехнике, сообщил "РИА Новости" один из сотрудников правоохранительных органов РФ.

"На флешке - не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Практически все скачаны из открытых источников", — отметил он.

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Теракт в Керчи: у Рослякова обнаружили важный вещдок

Владислав Росляков

Правоохранитель усомнился в возможности собрать по этим книгам бомбу. "Но ведь как-то он собрал", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Галицький Данило
Галицький Данило
Сегодня блин от РИА Новости, вчера от РЕН ТВ, позавчера от Звездеца, от Раша48:2, каждый день по блину зомбированному быдлу рашенстана, так накормят быдло, что глядишь из колен начнут подыматся, а тут новый Росляков в каких-то Перьмях, Рязанях и снова свежие блины! Хавай быдло сруцкомирское и жди новых Росляковых!
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Степчин олег
Степчин олег
Туфта и лажа. Поубивали людей, а лоха выставляют козлом отпущения.
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