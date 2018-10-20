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Теракт в Керчи: появились тревожные данные о выживших

11.9тЧитать материал на украинском

Трое человек из тех, кто пострадал в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже (Крым), остаются в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.

В медучреждениях находятся 45 пострадавших, из них 25 человек - дети, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава России.

"Из всех госпитализированных три пациента остаются в состоянии крайней степени тяжести (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), в тяжелой степени - 10 человек, средней степени тяжести - 32 человека", - уточнили в ведомстве.

Керченский политехнический колледж

Керченский политехнический колледж

Также отмечается, что представители Минздрава РФ и реанимационная бригада вылетели в Симферополь из Москвы для оказания помощи двум подросткам в связи с развитием инфекционных осложнений.

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По результатам консультаций, пострадавших могут эвакуировать в столицу РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Животные бандеры вы за что людей в Одессе сжигали? Еще радуются гниды нацистские.. Бандеры нелюди, любой трагедии людей рады.
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Попова Ольга
Попова Ольга
НУ КТО Б СОМНЕВАЛСЯ , ВЕДЬ МЕДИЦЫНУ В КРЫСЕ УГРОБИЛИ , ВЫ ВИДЕЛИ НА ЧЕМ И КОГДА НАЧАЛИ ПЕРЕВОЗИТЬ РАНЕНЫХ , СПЕЦИАЛИСТОВ НЕТ , РЕАНИМАЦИЙ НЕТ , МЕД, ПЕРСОНАЛА СКОРОЙ НЕТ , А ТЕПЕРЬ ПОЗДНО , ОСЛОЖНЕНИЯ ХУЖЕ ЧЕМ РАНЫ , А СМЕЯЛИСЬ С НАШИХ ВОЛОНТЕРОВ ЧТО ОБРАЩАЮТСЯ К УКРАИНЦАМ О ПОМОЩИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАНЕНЫХ , В ПАРАШЕ КАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ , ТАМ ТОЛЬКО КИЗЯКИ -ВЛАСОВЦЫ ПАТРИЙОТЫ С НАГАЙКАМИ .САБЛЯМИ И ПОВАДКАМИ ГЕЕВ
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Попова Ольга, ипанутая шлюха
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Попова Ольга, письмо заглавными буквами явно говорит о проблемах с головой. Тебе лечиться надо, иначе возможен исход в окно с криками русские идут.
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