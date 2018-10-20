Теракт в Керчи: появились тревожные данные о выживших

Трое человек из тех, кто пострадал в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже (Крым), остаются в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.

В медучреждениях находятся 45 пострадавших, из них 25 человек - дети, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава России.

"Из всех госпитализированных три пациента остаются в состоянии крайней степени тяжести (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), в тяжелой степени - 10 человек, средней степени тяжести - 32 человека", - уточнили в ведомстве.

Керченский политехнический колледж

Также отмечается, что представители Минздрава РФ и реанимационная бригада вылетели в Симферополь из Москвы для оказания помощи двум подросткам в связи с развитием инфекционных осложнений.

По результатам консультаций, пострадавших могут эвакуировать в столицу РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.