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Теракт в Керчи: появились новые фото с ''полигона'' Рослякова

6.8тЧитать материал на украинском

Журналисты побывали в подземелье, которое вероятно использовал в качестве "полигона" подозреваемый в бойне в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Отмечается, что подземелье расположено в километре от дома, где проживал подросток с матерью. По мнению журналистов, для тренировок это место вполне подходит (чтобы посмотреть видео из возможного "полигона" Рослякова, проскрольте до конца страницы).

В частности, жилые дома находятся далеко, рядом с местом расположена заброшенная железная дорога, в вокруг только полуразрушенные строения. Внутри помещения остался сильный запах гари, а на стенах и полу – следы от костров.

Теракт в Керчи: появились новые фото с ''полигона'' Рослякова
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"Было ли это место "испытательным полигоном" керченского стрелка или просто ночлежкой бомжей - определят криминалисты. Эксперты Следственного комитета и МЧС уже работают в полуразрушенном строении неподалеку от подземелья", – сказано в сообщении.

Теракт в Керчи: появились новые фото с ''полигона'' Рослякова

По данным издания, на заднем дворе у дома Росляковых лежал фрагмент страницы от Библии, которую незадолго до трагедии сжег парень.

Теракт в Керчи: появились новые фото с ''полигона'' Рослякова
Теракт в Керчи: появились новые фото с ''полигона'' Рослякова
Теракт в Керчи: появились новые фото с ''полигона'' Рослякова
Теракт в Керчи: появились новые фото с ''полигона'' Рослякова
Теракт в Керчи: появились новые фото с ''полигона'' Рослякова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские журналисты нашли развалины дома, где предположительно тренировался Росляков.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
расследование
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