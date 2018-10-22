Теракт в Керчи: оккупанты хотят вооружить все детсады и школы Крыма

Так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой приставить к каждому детсаду и школе полуострова вооруженную охрану.

Как сообщил Аксенов в Facebook, "правительство" Крыма к концу недели обобщит предложения об усилении мер безопасности в учебных заведениях в связи с терактом в Керчи.

"При этом буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием", - написал он.

"Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне, а до тех пор мы делаем все возможное для обеспечения безопасности крымчан", — добавил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, еще около 70 были ранены.

Пользователи сети регулярно находят не состыковки и предполагают, что стрелок Росляков стал такой же жертвой, как и другие студенты.