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Теракт в Керчи: оккупанты хотят вооружить все детсады и школы Крыма

1.5тЧитать материал на украинском

Так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой приставить к каждому детсаду и школе полуострова вооруженную охрану.

Как сообщил Аксенов в Facebook, "правительство" Крыма к концу недели обобщит предложения об усилении мер безопасности в учебных заведениях в связи с терактом в Керчи.

"При этом буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием", - написал он.

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"Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне, а до тех пор мы делаем все возможное для обеспечения безопасности крымчан", — добавил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, еще около 70 были ранены.

Пользователи сети регулярно находят не состыковки и предполагают, что стрелок Росляков стал такой же жертвой, как и другие студенты.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
І чим би озброєний охоронець допоміг? Його б вирубили першим.
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