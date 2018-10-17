Кровавая бойня в Керчи: Муждабаев указал на организаторов

Разжигание насилия в аннексированном Крыму выгодно властям России, поэтому теракты на полуострове будут повторяться.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV журналист Айдер Муждабаев, комментируя кровавую стрельбу в Керчи, забравшую жизни 19 человек. По его словам, в Крыму "при украинском суверенитете не было ничего подобного вообще".

"Я абсолютно уверен, что Россия выбрала этот сценарий. Всегда, когда хуже внутреннее положение у фюрера, они это делают. Я не сомневаюсь, что создан прецедент, и он будет использован для того, чтобы представить такие вещи в Крыму как нечто обычное. Для России это действительно обычно. А в Крыму этого никогда не было", - заявил журналист.

"Сейчас, в условиях российской оккупации, когда контролируют каждую петарду, когда не пройдешь, не проедешь, везде камеры, ФСБшники, стукачи, доносы, слежка и все мониторится, вдруг становится возможным, что какой-то подросток откуда-то приобретает такое количество оружия и взрывчатки. Это вообще какой-то сюр!" - подчеркнул он.

Муждабаев выразил уверенность, что "и дальше они будут делать подобные теракты в Крыму".

"Я не сомневаюсь, что будет еще, они давно уже готовят под это почву. И не случайно сегодня все центральные кремлевские агентства написали, что есть фото подозреваемого, и он, судя по всему, крымский татарин, хотя он даже приблизительно не похож", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированной Керчи днем, 17 октября, произошел теракт в политехническом колледже. Учащийся колледжа Владислав Росляков открыл в здании стрельбу из ружья, а также привел в действие взрывное устройство. В результате были убиты 19 человек. Сам Росляков застрелился.

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. "Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - говорится в заявлении.