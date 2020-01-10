Теракт? СБУ озвучила две версии катастрофы с украинским самолетом в Иране

СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.

Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов на заседании специальной рабочей группы СБУ в пятницу, 10 января.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются", – рассказал Баканов.

СБУ также тщательно изучает и анализирует версию с терактом. "Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", – добавил он.

Иван Баканов озвучил подробности трагедии с самолетом МАУ

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