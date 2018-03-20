Теракт Савченко: Колесников объяснил, сколько гранат нужно, чтобы уничтожить Раду

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко с двумя гранатами, которые ей удалось пронести в здание Верховной Рады, не могла разрушить купол ВР и уничтожить нардепов в зале заседаний.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников, комментируя обвинения, которые Генпрокуратура инкриминирует Савченко.

"Положить купол" – одного попадания будет мало, там очень мощный купол. Чтобы "положить" это все, нужно от 800 кг до 1,5 тонны тротила. Гранаты, которые есть у нас на вооружении, содержат от 300 до 600 граммов. Вы представляете себе, сколько их понадобится?", - подчеркнул эксперт.

"Савченко двумя гранатами РГД-5 могла нанести осколочные ранения нескольким народным депутатам, а учитывая ее поведение – скорее себе. Если бы попало кому-то под ноги, было бы сильное повреждение ноги. Если человек не наступит, то даже не оторвало бы", - добавил он.

По оценке Колесникова, для разрушения Рады, о котором заявляла ГПУ, "грузовика "Газель" с гранатами будет достаточно".

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства, что Савченко лично готовила террористический акт в здании Верховной Рады. В парламент было внесено представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным ГПУ, Саквченко планировала с помощью боевых гранат уничтожить две ложи в зале, в том числе правительственную, минометами обрушить купол здания и автоматами добить выживших.