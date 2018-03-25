Теракт на АЭС? Спецслужбам указали на открытого шпиона РФ в Украине

Службе безопасности Украины упрекнули тем, что в Запорожье без проблем прибыл первый танкер из России с дизельным топливом.

Если при помощи этого судна устроят теракт на атомной электростанции, это приведет к серьезнейшим последствиям. На это обратил внимание журналист Дмитрий Власов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вот и началась навигация по Днепру, и первый танкер из России с дизельным топливом прибыл из Таганрога в Запорожье. Нужно ли делать внутренние воды открытыми для любого флага? Или с ограничениями? Представьте себе сюрприз с танкером в шлюзе Каховки или Запорожья - тогда часть Украины смоет. Или возле АЭС Энергодара с 6 реакторами. В прошлом году там сразу 2 российских танкера стояло на рейде", - пишет он.

Facebook-аккаунт Дмитрия Власова

Журналист Сергей Гришин обратил внимание СБУ на наличие российского танкера в Запорожье.

"Последние дни вижу много похвальных слов в адрес СБУ. Вчера президент сладко хвалит, например. Не исключаю, что все это заслуженно. Но есть вопрос. Российское судно с дизельным топливом на борту, проходит два шлюза и АЭС (!!). Последствия возможного теракта сложно даже представить. Так вопрос такой, это норм вообще? Самолёты не летают, а суда ходят, так надо?" - пишет он.

Facebook-аккаунт Дмитрия Власова

Facebook-аккаунт Дмитрия Власова

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ разоблачила вандалов, крушивших памятники по заказу России.