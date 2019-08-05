"Коммунальный рэкет": как в Мелитополе власть накинула удавку на людей

Жители Мелитополя утверждают, что у них фактически действует государство в государстве.

Оказалось, это не шутка. Только один факт: как выяснилось, местная власть обманным путем получила безраздельное право на контроль предприятия, оказывающего услуги централизованного теплоснабжения. Это дало возможность устанавливать драконовские тарифы на местах.

OBOZREVATEL публикует первую часть собственного расследования.

"Тепловая афера" начала обкатку весной, когда жители 150 тысячного города внезапно получили платежки с двойным тарифом. Это вызвало волну гнева. Тут же отреагировал мэр Мелитополя Сергей Минько, который "как и десятки тысяч горожан" был возмущен квитанциями ООО "Тепло-Мелитополь".

"Убежден, что повышенный в два раза тариф – незаконный и необоснованный", – написал он в Facebook.

Однако, как говорят знающие люди, такое "возмущение" мэра было продиктовано не желанием и готовностью отстаивать интересы горожан, а другими мотивами. Скандал с тарифами мог ударить по результатам избирательной гонки (Минько участвовал во внеочередных выборах в Раду). К тому же в ООО "Тепло-Мелитополь" сидят люди городского головы и его заместителя Ивана Федорова (об этом ниже). Поэтому в интересах Сергея Минько было отвести от себя гнев горожан, негодуя вместе с ними и обещая разобраться.

Слева направо: Иван Федоров и Сергей Минько Наш Город

Каким же образом в Мелитополе стала возможной "коммунальная афера"?

С чего все началось

В апреле нынешнего года исполнительный комитет Мелитопольского горсовета назначил исполнителем услуг по централизованному теплоснабжению ООО "Тепло-Мелитополь".

Данное предприятие, созданное в сентябре 2018 года, заменило ООО "Мелитопольские тепловые сети" ("МТС"), успевшее засветиться в ряде скандалов. А именно: невыплате заработной платы, накоплении долгов, неуплаты налогов, нарушении обеспечения потребителей тепловой энергией (подробнее в актах Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кстати, руководители предприятия, по данным местных СМИ, назначались "по квоте" мэра.

В то же время деятельность "МТС" регулировало НКРЭКУ, которое выдало предприятию лицензию на предоставление услуг по теплоснабжению. Это означает, что до апреля 2019 года теплоснабжение в Мелитополе мог мониторить, и регулировать государственный орган, контролирующий и влияющий на тарифы в городе и на поставщика тепла.

Для справки: НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые в календарном году превышают 170 тыс. Гкал.

В 2015 - 2017 годах объем транспортировки тепловой энергии в Мелитополе превышал 170 тыс. Гкал.

Очередной виток схемы

Обратимся к новому поставщику – "Тепло-Мелитополь". Свою деятельность в НКРЭКУ предприятие не легализовало. Вместо этого оно получило лицензию в Запорожском областном совете. Одним из преимуществ этой лицензии является возможность на местном уровне осуществлять регулировку, контроль цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Игры" с тарифами для населения уже начались

Отметим, что облсовет выдает лицензию на услуги по теплоснабжению в случае, если субъект в календарном году НЕ превышает 170 тыс. Гкал.

Так что большой вопрос о достоверности документов на получение лицензии "Тепло-Мелитополь" касательно: количества производственных объектов, мощностей заявленных производственных объектов, фактического годового объема произведенной тепловой энергии и прочего. Данная компания ведь зашла на те же мощности, что и "Мелитопольские тепловые сети", при этом имеет лицензию облсовета, а не НКРЭКУ.

"Тепло-Мелитополь" – крупное предприятие, которое обслуживает более 30 тыс. абонентов

Скандальный дуэт

Как сообщил источник OBOZREVATEL, умышленно доведя ООО "Мелитопольские тепловые сети" до состояния убыточного, руководство Мелитополя приняло решение создать ООО "Тепло-Мелитополь". Решением исполкома Мелитопольского горсовета, которое было подписано лично Минько, повысили тарифы в г. Мелитополь на тепловую энергию в 2 раза.

В ООО "Тепло-Мелитополь" сидят люди Минько и Федорова. Директором и конечным бенефициаром предприятия является Елена Ялсукова – в прошлом директор ООО "МТС".

По данным издания "Наш город", Ялсукову утверждал доверенное лицо КП "Мелитопольжилсервис" Иван Федоров и ее коллега по цеху Константин Гергец. Другие владельцы "Тепло-Мелитополь" – Людмила Герасименко и Александр Макарец работают и являются учредителями тех самых тепловых фирм, близких к руководству города – ООО "Электросервис 2018" и ООО "Теплоинвест-Инжиниринг".

Сергей Минько, Иван Федоров Скриншот из видео

В результате "коммунальной аферы" жители Мелитополя стали заложниками городских властей - с их аппетитами и амбициями.

Только потяни за ниточку

Ранее мелитопольские власти засветились в коррупционно-экологическом скандале. В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всей Кирилловки, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Проблема с отходами в свою очередь приносит заинтересованным лицам серьезные деньги. Наши журналисты пообщались с жителями Кирилловки, которые рассказали, что ежедневно с одной базы вывозится пять машин отходов (стоимость одной – 800 грн). Учитывая, что в Кирилловке полтысячи баз, выходит сумма с шестью нолями.

"При этом ни бюджет Кирилловки, ни Мелитополя этих денег не получает. Все идет через черную кассу", – сообщил наш собеседник.

Также продолжают поступать сообщения "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения - пока еще городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

Иван Малеев

Безнаказанно запустив руки в карманы горожан одни раз, эти люди уже вряд ли остановятся. Однако это могут (и обязаны) сделать компетентные органы. О результатах журналистского расследования OBOZREVATEL обязательно уведомит Государственное бюро расследований. К тому же в редакцию уже поступил значительный объем информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько в течение пяти лет нанесла колоссальный ущерб бюджету и интересам города. Депутаты горсовета уже обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

В заявлении говорится о неправомерных и преступных действиях Сергея Минько ради завладения бюджетными средствами в период с 2015 по 2019 год. К заявлению депутаты приложили многочисленные судебные решения, большинство которых мэр просто не выполняет. Отметим, что заместителя городского головы Ивана Федорова также подозревают в "дерибане" с Минько – и не только в коммунальном рэкете.

Наиболее цинично другое. "Подельники" решили идти дальше: Сергей Минько уже прошел в Раду (несмотря на многочисленные нарушения на выборах), а Иван Федоров вот-вот будет назначен руководителем Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. По информации источников OBOZREVATEL, он уже незаконно занимает кабинет в киевской администрации.

(Продолжение следует...)

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