"Теперь твой ход, с*ка!" В Крыму оставили громкое послание Путину

В аннексированном Симферополе (Крым) на мурале с изображением российского президента Владимира Путина появилось послание.

На изображение нанесена трафаретная надпись "ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с*ка", пишут "Крым.Реалии".

Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа "Суверенный Крым". По словам активистов, трафарет составляет в высоту 100 см и в ширину 150 см, они нанесли его утром во вторник, 21 мая.

Позже на их странице в Telegram-канале "Суверенный Крым" появилось ироничное сообщение.

"Сегодня ночью неизвестные подонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия - высокохудожественную фреску, посвященную Императору Владимиру, датированную MMXV г.г. от Рождества Христова, нагло приписав в эту историю нашу партию. Негодяи решили подставить нас такой банальной, уже классической, площадной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не трогали святое, особенно во вторник", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновников российского правительства заставили пожертвовать личные средства на установление памятника в Севастополе.

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