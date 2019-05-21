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"Теперь твой ход, с*ка!" В Крыму оставили громкое послание Путину

15.6тЧитать материал на украинском

В аннексированном Симферополе (Крым) на мурале с изображением российского президента Владимира Путина появилось послание.

На изображение нанесена трафаретная надпись "ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с*ка", пишут "Крым.Реалии".

Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа "Суверенный Крым". По словам активистов, трафарет составляет в высоту 100 см и в ширину 150 см, они нанесли его утром во вторник, 21 мая.

"Теперь твой ход, с*ка!" В Крыму оставили громкое послание Путину

Позже на их странице в Telegram-канале "Суверенный Крым" появилось ироничное сообщение.

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"Сегодня ночью неизвестные подонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия - высокохудожественную фреску, посвященную Императору Владимиру, датированную MMXV г.г. от Рождества Христова, нагло приписав в эту историю нашу партию. Негодяи решили подставить нас такой банальной, уже классической, площадной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не трогали святое, особенно во вторник", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновников российского правительства заставили пожертвовать личные средства на установление памятника в Севастополе.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
При чем на втором фото где нет данной надписи видно что нет никаких закрашиваний. Думаю обычный фотошоп для кастрюль.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Телеграмм-канал.Правда Обоз не рассказал до конца эту странную историю, что 21.05.19 этой надписи уже не было. Да и была ли неизвестно.Возможно вся борьба была в фотошопе.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сто пудов это был Грицак !!! Именно за этот подвиг Порося и дало ему "гэроя" .
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