"Теперь посадят на подвал": полковник ВСУ "перевербовал" спикера террористов

Так называемый "спикер ЛНР" Андрей Марочко попался на общении с ВСУ и использовании украинского языка.

Скриншоты переписки опубликовал на своей странице в Facebook полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Он подчеркнул: это не фотомонтаж, а самая настоящая "перевербовка".

"Спасибо, что читаешь и комментируешь. Все будет Украина и победа за нами!" – написал "Штирлиц", на что получил от Марочко ответ: "будь-ласка".

Пользователи тут же высмеяли террориста в комментариях. "Ооо, Андрюша на родной язык перешел. Что это с тобой, дитя?", "Тепер Марочку за украинский посадят на подвал... будет выкладывать там ежика из спичек", "А какой у него оперативный псевдоним?", "А его ми тоже будем обменивать?"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОРДЛО сменили курс пропаганды. По словам блогера Олени Степовой, теперь вместо "экономической" изюминки "Донбасс-кормилец", визитной карточкой ОРДЛО, стала культура.

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