"Теперь не беспокоят": ВСУ показали, как разгромили точку террористов "ЛНР"

Воины 54 ОМБР Вооруженных сил Украины и боевая группа К-2 уничтожили позицию российско-оккупационных войск в Луганской области.

Она находилась в районе поселка Золотое. Видео удара по точке захватчиков опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Удар ВСУ по террористам Скриншот видео

Защитник Украины уточнил, что оккупанты, находящиеся на указанной точке, систематически провоцировали воинов ООС обстрелами из разных видов вооружения, в большинстве случаев запрещенных Минскими договоренностями. Однако воины ВСУ дали мощный отпор российским агрессорам.

"Для толерантов и ватрушек, которые хотят написать о домах и мирных жителях. Эти помещения уже давно заняли оккупационные войска, изгнав людей и сделав позиции, окопы, блиндажи и траншеи прямо между домами. Откуда и делали обстрелы не только подразделений ООС, а и близлежащих населенных пунктов для дискредитации ВСУ", — написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Юрий Мысягин рассказал, что в результате успешной атаки боевой группы К-2 и 54-й бригады по командному пункту оккупантов в Луганской области противник потерял минимум шесть человек погибшими, четыре — ранеными, а также несколько единиц техники, которая оценивается в миллионы.

Также в сети появилось видео разгрома украинскими бойцами позиции террористов на Донбассе. Защитникам помимо всего удалось ликвидировать пулеметчика террористов.

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