"Теперь им п*здец!" Появились шокирующие данные о 8 попавших в плен бойцах ВСУ

Восемь украинских старшин, которые ехали для сверки имущества, попали в плен к террористам на Донбассе. Они подвергли опасности большое количество людей.

Так, в распоряжении участника АТО Андрея Шора оказались шокирующие документы. В них описано все происходящее. Бумаги были обнародованы на его странице в Facebook.

Внимание, в частности, привлекает рапорт украинских военных. "В этом КамАЗе были документы на 53-ю бригаду. Штат, оружие, фамилии, ведомости о закреплении оружия. Жаль, что там много местных луганчан, родные которых остаются под русней. Теперь им точно п*здец. Плюс списки "Айдара", – рассказали они.

Бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе ANNA-News

Также приведены данные радиоперехвата террористов:

"06:27 Меля, НП – Пост

– Подыми всех кто есть, и по переднему краю внимательно смотрите, к нам заехали укр*пы.

– Принял.

06:30 НП – Пост

– И остальные пусть будут готовы, но пока не выдвигаются, пусть внимательно смотрят за передним краем, заехали укр*пы к нам.

– Я на позициях.

– Ну внимательно, хорошо там

– Принял.

06:40 Низ – Плиты

– У тебя все встали?

– Внимательно смотрим".

Далее указано, что украинские военные начали согласовывать маршрут и только потом поняли, что попали не к своим, но уже было поздно.

При этом Шор отмечает, что не готов поручиться за стопроцентную достоверность выложенных материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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