ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Теперь им п*здец!" Появились шокирующие данные о 8 попавших в плен бойцах ВСУ

384.7тЧитать материал на украинском

Восемь украинских старшин, которые ехали для сверки имущества, попали в плен к террористам на Донбассе. Они подвергли опасности большое количество людей.

Так, в распоряжении участника АТО Андрея Шора оказались шокирующие документы. В них описано все происходящее. Бумаги были обнародованы на его странице в Facebook.

Внимание, в частности, привлекает рапорт украинских военных. "В этом КамАЗе были документы на 53-ю бригаду. Штат, оружие, фамилии, ведомости о закреплении оружия. Жаль, что там много местных луганчан, родные которых остаются под русней. Теперь им точно п*здец. Плюс списки "Айдара", – рассказали они.

Новости
В Запорожской области расправились с ветераном АТО: что известно

Бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе

Бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе

ANNA-News

Также приведены данные радиоперехвата террористов:

"06:27 Меля, НП – Пост

– Подыми всех кто есть, и по переднему краю внимательно смотрите, к нам заехали укр*пы.

– Принял.

06:30 НП – Пост

– И остальные пусть будут готовы, но пока не выдвигаются, пусть внимательно смотрят за передним краем, заехали укр*пы к нам.

– Я на позициях.

– Ну внимательно, хорошо там

– Принял.

06:40 Низ – Плиты

– У тебя все встали?

– Внимательно смотрим".

Далее указано, что украинские военные начали согласовывать маршрут и только потом поняли, что попали не к своим, но уже было поздно.

При этом Шор отмечает, что не готов поручиться за стопроцентную достоверность выложенных материалов.

Выяснились шокирующие данные о попавших в плен бойцах ВСУ
Выяснились шокирующие данные о попавших в плен бойцах ВСУ
Выяснились шокирующие данные о попавших в плен бойцах ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

  • Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

  • В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

  • Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ВСУСилы специальных операций ВС УкраиныНовости Донбасса
Поделиться в Facebook
84
Комментарии
649
502
Смешно
28
Интересно
309
Печально
47
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
Ну такую операцию ГРУ старшинам не доверит.Там у всех звания не ниже майора,а шофер может даже и полковник.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Всіх рашенців - у Мокву. Слава Україні!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Guzenko Vasiliy
Guzenko Vasiliy
Что-то не догоняю - камаз прошел одно КПП по паролю, а второй КПП пошел на рывок - это обыкновенные предатели! И нехрен с них делать героев,ошибочно заблудившихся...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения