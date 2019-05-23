"Теперь им п*здец!" Появились шокирующие данные о 8 попавших в плен бойцах ВСУ

Восемь украинских старшин, которые ехали для сверки имущества, попали в плен к террористам на Донбассе. Они подвергли опасности большое количество людей.
Так, в распоряжении участника АТО Андрея Шора оказались шокирующие документы. В них описано все происходящее. Бумаги были обнародованы на его странице в Facebook.
Внимание, в частности, привлекает рапорт украинских военных. "В этом КамАЗе были документы на 53-ю бригаду. Штат, оружие, фамилии, ведомости о закреплении оружия. Жаль, что там много местных луганчан, родные которых остаются под русней. Теперь им точно п*здец. Плюс списки "Айдара", – рассказали они.
Бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе
ANNA-News
Также приведены данные радиоперехвата террористов:
"06:27 Меля, НП – Пост
– Подыми всех кто есть, и по переднему краю внимательно смотрите, к нам заехали укр*пы.
– Принял.
06:30 НП – Пост
– И остальные пусть будут готовы, но пока не выдвигаются, пусть внимательно смотрят за передним краем, заехали укр*пы к нам.
– Я на позициях.
– Ну внимательно, хорошо там
– Принял.
06:40 Низ – Плиты
– У тебя все встали?
– Внимательно смотрим".
Далее указано, что украинские военные начали согласовывать маршрут и только потом поняли, что попали не к своим, но уже было поздно.
При этом Шор отмечает, что не готов поручиться за стопроцентную достоверность выложенных материалов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.
Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.
В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".
Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.
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