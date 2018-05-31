Бабченко в опасности: экс-генерал СБУ назвал подводные камни спецоперации

Российский журналист Аркадий Бабченко после своего "убийства" сейчас оказался в значительно опасней ситуации, чем до спецоперации Службы безопасности Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Мне кажется, что сейчас журналист Бабченко имеет больше опасностей, чем имел до этого. Мне кажется, что лучше нашим правоохранителям работать на опережение, задерживать на стадии покушения и не доводить это до представления наподобии американских боевиков. Эти игры мне больше напоминают публичные спектакли", - подчеркнул он.

По его словам, большое сомнение вызывает и восторг многих относительно самой операции.

"Мне кажется, что сегодня еще рано говорить, что операция прошла успешно, и кто-то кого-то обвел. Я хотел бы увидеть обвинительные акты и приговоры судов относительно организаторов и заказчиков убийства, непосредственных исполнителей и пособников", - отметил Вовк.

Также экс-глава главного следственного управления СБУ прокомментировал ретивость Следкома РФ в расследовании "убийства" Бабченко.

"Правоохранители СК РФ могут переквалифицировать дело на покушение и продолжить расследование параллельно с нами. Почему так отреагировали, то другое дело. Но мне иногда кажется, что мы забегаем наперед паровоза, давая оценку операциям. У нас обычно докладывают то, что хотели бы услышать и иногда это выглядит как искусственное поднятие рейтинга организаций, политических сил, которых они представляют, или под влиянием которых находятся", - резюмировал генерал-майор.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. В сети с восторгом восприняли новость о "воскрешении" журналиста.