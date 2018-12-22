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Теперь 18 военнопленных: еще один украинский моряк сделал важное заявление ФСБ

2.3тЧитать материал на украинском

В ходе допроса член экипажа рейдового буксира "Яны-Капу" Евгений Семидоцкий заявил следователям ФСБ под протокол, что является военнопленным.

Как сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, адвокату команды защиты военнопленных украинских моряков Николаю Фомину удалось пообщаться наедине с моряком.

Он утверждает, что Евгений в хорошем настроении. Физически чувствует себя хорошо, никаких жалоб не высказывал.

По данным Полозова, Семидоцкий стал 18-м моряком, который заявил о себе как о военнопленного следователю СУ ФСБ.

Евгений Семидоцкий

Евгений Семидоцкий

Крым.Реалии

Теперь 18 военнопленных: еще один украинский моряк сделал важное заявление ФСБ

Евгений Семидоцкий родился 27 сентября 1998 года в поселке Троицкое Луганской области. Когда парню исполнилось 7 лет, вместе с родителями переехал в город Сватово.Служил по контракту. По словам родственников, оставалось год-полтора до завершения службы, пишет "Крым. Реалии".

Его трудно вывести из себя, настоящий боец. "Он спокойный, уравновешенный, очень сильный по характеру, всегда идет к своей цели, достигает того, что запланировал, помогает родным и друзьям, не бросает в беде и вообще очень хороший", ‒ говорят родственники.

Евгений Семидоцкий

Евгений Семидоцкий

Крым. Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Самому младшему военнопленныму украинскому моряку Андрею Эйдеру 20 декабря исполнилось 19 лет.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореОбмен пленными
Место
Украина
Теги
пленные морякиморякиНовости РоссииКерченский проливАзовское мореЧерное море
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Putin Serjio
Putin Serjio
Заявить они могут все что угодно... Хоть то, что они друзья Трампа.... А то как опредилит суд....
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Бідненькі каЦапики,чи їло,чи спало,а з самого ранку комент написало.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пивоварова Лариса, Ну какие же мы "бедненькие"? С утра денюшку зарабатываем. Вот на завтрак с икрой, я уже заработал.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вообще они огероизировали исключительно и только благодаря прекрасному их содержанию....А если их посадить в общую СИЗОвску камеру...взвоют сразу....А тут...жуют макароны с мясом в отдельных камерах смотрят телевизоры)))
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