"Дружественный" визит: под Ривне поймали российского криминального авторитета. Фото и видео спецоперации

В Ривненской области ночью 22 ноября полицейские задержали российского криминального авторитета Тенгиза Чара по кличке "Тенго Гальский" или "Тенго Питерский".

К правоохранителям поступила информация о том, что 37-летний "вор в законе", уроженец Абхазии собирался ехать в украинскую столицу, передает пресс-служба МВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Установив его вероятный маршрут, копы провели операцию задержания. Преступника поймали сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области Национальной полиции Украины совместно с областным управлением патрульной полиции и сотрудниками СБУ на трассе "Киев-Чоп", около города Корец.

Задержание "вора в законе" mvs.gov.ua

Предоставить документы гражданин Грузии не смог, при себе у него было лишь поддельное водительское удостоверение.

Автомобиль, на котором передвигался Тенгиз Чара, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев он назвал дружественным визитом к старым друзьям.

Уточняется, что задержанный был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство.

Задержание "вора в законе" mvs.gov.ua

На протяжении последних трех лет "Тенго Питерский" несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию. Последний раз это было в октябре 2019 года в Одессе.

Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз незаконно попал в страну. По данным оперативников, Тенгиз Чара намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

"Тенго Питерский" mzk1.ru

Сотрудники управления Государственной миграционной службы Украины в Ровенской области составили административный протокол по факту нарушения правил пребывания в стране и транзитного проезда через ее территорию. В ближайшее время преступник будет выдворен за пределы Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинского "вора в законе" Андрея Недзельского по кличке "Неделя" избили и "раскороновали" за попытку устранить своего конкурента, другого уголовного авторитета, при помощи связей в полиции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!