Частное "украинско-российское" предприятие отремонтирует Ил-76 ВСУ
Тендер на ремонт двигателей для военно-транспортных самолетов Ил-76МД выиграло "Украинско-российское авиаремонтное предприятие" (УРАРП).
Об этом сообщил Украинский милитаристский портал. УРАРП победило государственный Николаевский авиаремонтный завод (НАРП) в тендере Вооруженных сил и проведет средний ремонт 12 двигателей Д-30КП-2.
В торгах стоимостью 102 миллионов гривен частное ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП" попросило 88,98 млн грн за свои услуги (НАРП, входящий в состав "Укроборонпрома" – 90 млн).
5 июня Командование ВС ВСУ (военная часть А0215) подписало с победителем договор. Первые четыре двигателя должны быть переданы заказчику уже 15 июня, далее – каждый месяц по два.
Как сообщал OBOZREVATEL, начальником службы безопасности танкового завода имени Малышева, который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", ранее был Вадим Полях, который призывал ввести "русские танки" в Харьков.