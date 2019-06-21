Тело выбросили в лесу: в Польше при загадочных обстоятельствах умер молодой украинец. Фото 18+

В Польше в лесополосе за 150 км от места работы нашли тело 36-летнего украинца-заробитчанина Василия Чорнея, который умер на производстве.

Об этом пишет издание "Версии". Отмечается, что погибший был жителем Снятинского района Ивано-Франковской области.

Как рассказывают знакомые, мужчина работал в столярной, когда у него случился приступ. При этом одни предполагают, что это могла быть эпилепсия, другие, что он надышался испарений лаков и красок.

Иллюстрация market.korupciya.com

Заробитчане, которые в то время также находились в цехе, попросили работодателей вызвать врача. Однако работодательница заявила, что уже нерабочее время (было около 17:00) и что сама решит проблему.

Однако, как пишет издание, вместо того, чтобы отвезти мужчину в больницу, поляки решили просто вывезти его в лесопосадку вблизи города Вонгровец.

Вскоре труп нашли, а опознали его знакомые, увидев фото в соцсетях. Работодатели украинца уже задержаны. Они утверждают, что мужчина у них не работал и они вообще его не знают.

Василий Чорней Версии

Кроме того, правоохранители разыскивают еще одного украинца, который, вероятно, был свидетелем, а, возможно, и соучастником преступления.

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила, что полиция возбудила дело по факту неоказания помощи гражданину Украины, а также по факту его смерти.

По предварительным данным, правоохранители исключают версию об убийстве и констатируют естественную смерть.

"К делу причастны работодатель погибшего – гражданка Польши, которую арестовали, а также граждане Украины, один из которых задержан. На данный момент проводятся следственные действия относительно причастности других граждан Украины к данному преступлению", – сказала Крыса.

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Василий Чорней Версии

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинский водитель в Польше спас трех человек из огненной ловушки, в которой они оказались в результате ДТП.

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