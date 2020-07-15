Тело военного медика еще у оккупантов, судьба раненого неизвестна, – СМИ

Тело военного медика, убитого вооруженными формированиями России 13 июля, еще не передано украинской стороне.

Об этом "Гордону" заявили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты, в которой служил погибший.

Что со вторым раненым бойцом, которого не удалось забрать после засады, устроенной террористами, пока неизвестно.

"К сожалению, новой информацией мы не располагаем. Известно только, что продолжаются переговоры. Об их результате сразу всем сообщим", – сказали в бригаде "Гордону".

В свою очередь госсекретарь Майк Помпео отреагировал на гибель военного медика, осудив "жестокую агрессию" со стороны поддерживаемых Россией сил на Донбассе.

"Я хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с сообщениями о гибели украинского военного медика. Мы присоединяемся к украинскому народу в осуждении происходящей жестокой агрессии со стороны возглавляемых Россией сил на Донбассе", – цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

Помпео добавил, что Вашингтон "отдает дань уважения тем украинцам, которые погибли и получили ранения, борясь за свою демократию".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.

На эвакуацию тела бойца, который подорвался, была направлена группа. Несмотря на договоренности о прекращении огня, террористы устроили засаду и обстреляли военных. В результате погиб военный медик, еще двое бойцов получили ранения: один из них смог доползти до украинских позиций.

Позднее террористы отдали военнослужащего, который подорвался на взрывном устройстве.