Тело в коробке "потерял" водитель: выяснились страшные детали трагедии в роддоме Энергодара

Адвокат семьи из Энергодара (Запорожская область), которая не может найти тело своего мертвого новорожденного младенца, установила, что тело малыша забрал некий водитель.

Как она рассказала в комментарии OBOZREVATEL, сначала водитель утверждал, что забыл тело в морге, а потом заявил, что не помнит, куда дел малыша.

"Мне рассказали, что сначала этот водитель говорил, что коробку с тельцем просто забыл в морге. Потом стал говорить, что не помнит куда его дел. Можете себе это представить?! Нам в самом этом морге говорят: "Вы что, издеваетесь? Как это забыл тело? Мы же знаем, сколько у нас тут находится тел. Он точно его забрал", – говорит адвокат.

Однако в морг Энергодара тело ребенка так и не поступило. Вместе с тем, адвокат семьи считает, что они никогда не узнают куда же на самом деле дели тело маленькой девочки.

"Моя версия – малышку могли по пути в Энергодар завезти в частную клинику и сдать на стволовые клетки. Но есть и другая маловероятная версия, хотя тоже имеет право на существование. Мне звонила очень известная гинеколог. Дело в том, что тельце девочки показывали бабушке, оно не имело признаков жизни. А врач говорит, откуда вы знаете, что это тельце именно ваше? Как говорится, нету тела, нету дела", – предполагает адвокат.

Напомним, вроддоме Энергодара молодая женщина не выжила после кесарево сечения, а убитый горем отец уже два месяца не может похоронить крохотную дочь, тело которой бесследно исчезло. Врачи при этом путаются в показаниях. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковском областном роддоме умерла роженица, у которой подозревали коронавирус.

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