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19 февраля • обновлено в 21:34
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Тело убитого военными РФ 22-летнего бойца ВСУ до сих пор не вернули: штаб ООС сделал заявление

2.6т
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Тело погибшего в результате атаки военных РФ под Золотым 22-летнего украинского бойца Максима Хитайлова состоянием на вечер 19 февраля еще не вернули.

Об этом сообщил пресс-офицер Штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко, передает УП. Для возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится ближайшее время", – рассказал он.

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Максим Хитайлов

Максим Хитайлов

Instagram Максима Хитайлова

Максим Хитайлов

Максим Хитайлов

Instagram Максима Хитайлова

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Бой под Золотым
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Непонятно... Сегодня очередной эксперт трындец, что российские войска только в очередной раз концентрируются на границе. А тут "военные РФ убили...". Д*билы с обоза, вы может разобраться, кто из вас печатает хоть каплю правды?
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Junio Van
Junio Van
cвидoмые в конец обeзумели! а сeгодня ещe нaсчитали 25 тыщ рyсских oфицеров в лднp )) видишь суслика..?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Вы бы пояснили для начала, как его тело могло попасть к ополченцам если в атаку пошли именно ополченцы?
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