Тело убитого военными РФ 22-летнего бойца ВСУ до сих пор не вернули: штаб ООС сделал заявление

Тело погибшего в результате атаки военных РФ под Золотым 22-летнего украинского бойца Максима Хитайлова состоянием на вечер 19 февраля еще не вернули.

Об этом сообщил пресс-офицер Штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко, передает УП. Для возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится ближайшее время", – рассказал он.

Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!