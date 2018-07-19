Тело убитого россиянином украинца доставили домой: опубликованы фото

В Запорожье 19 июля привезли тело украинца, убитого в Турции россиянином.

Доставили тело самолетом авиакомпании "Роза ветров", сообщает "Укринформ".

"Это был не специальный борт, а пассажирский самолет, выполнявший рейс "Запорожье - Анталия". Для того, чтобы перевезти гроб с погибшим, уполномоченные сотрудники спецслужб страны, в которой произошла трагедия, выдают свидетельство о смерти, справку о том, что ни в теле погибшего, ни в гробу нет запретных веществ. Далее тело бальзамировалось согласно нормам. То есть люди, которые оформляли документы и отправляли тело, брали на себя ответственность", - сообщили на запорожской таможне.

Гроб с телом погибшего привезли к таможенному складу после того, как все пассажиры покинули самолет. Родственники Андрея Совы с самого утра приехали в аэропорт. В ближайшее время родственники проведут похороны мужчины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 57-летний житель Запорожской области Андрей Сова, успел только один день отдохнуть на турецком курорте Аланья. Они с супругой прилетели туда из Запорожья 6 июля.

А 7 июля, во время трансляции в кафе отеля футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии, он поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил Андрея, тот упал и сильно ударился головой.