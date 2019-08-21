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"Тело с гербом "ДНР": на Донбассе задержали сторонника террористов. Видео

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В сети опубликовали запись с мужчиной, который был одет в футболку с гербом "Донецкой народной республики".

Видео со сторонником террористов выложил в Facebook ветеран АТО, активист "Объединения участников боевых действий" Борис Овчаров, отметив, что инцидент произошел в городе Покровск Донецкой области.

Овчаров рассказал, что увидел парня с символикой "ДНР" во дворе своего дома. По его словам, мужчина был пьяным и вел себя неадекватно.

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"Вижу, у меня во дворе тело в футболке с гербом "Донецкой народной республики2. Вызвали полицию, будем оформлять", – рассказал он.

Поклонник "ДНР" отказывался назвать свое имя и требовал, чтобы Овчаров его не трогал руками. На защиту мужчины вышли соседи, которые защищали его.

Поклонник "ДНР"

Поклонник "ДНР"

Скриншот

"Почему вы его трогаете, вам никто такого права не давал… В Донецке тоже живут украинцы. Он в этой футболке много лет ходит", – возмущалась женщина за кадром.

Овчаров отмечал, что законом в Украине запрещено использовать символику террористов "ДНР".

Видео завершается тем, что на месте инцидента появился еще один активист в футболке ВСУ и увел мужчину в футболке "ДНР" в сторону, что поговорить.

Поклонник "ДНР"

Поклонник "ДНР"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт.

В Мариуполе на свободу вышел осужденный Валерий Кирсанов, который воевал на стороне террористов "Л/ДНР".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса
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