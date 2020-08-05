Тело девочки отдали в мусорном пакете вместе с использованными перчатками: подробности трагедии в Днепре
Жуткая история произошла на Днепропетровщине. Молодую маму из Каменского экстренно привезли в Днепр, у нее случились преждевременные роды на шестом месяце беременности. К сожалению, девочку спасти не удалось. В больничном морге провели вскрытие, а мать оформила все документы, чтобы забрать и похоронить дочь.
Молодой женщине отдали тело умершего младенца в ошметках мусорного пакета. Когда роженица развернула его, то увидела внутри переломанное тельце и резиновые перчатки, в которых, вероятно, и вскрывали ребенка.
Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.
Девочка обмоталась пуповиной
О том, что ее долгожданная дочка замерла на шестом месяце беременности, Ангелина из города Каменское узнала в начале июня на Троицу. Сначала врач в консультации сказала, что сердечко бьется и все в порядке. Но через несколько дней ребенок перестал шевелиться, поэтому женщина отправилась на УЗИ. Там ей сообщили, что девочка умерла, обмотавшись пуповиной.
"Меня на скорой привезли в Днепр, в родильный дом им. Руднева. Там мне пришлось рожать уже мертвого ребенка. Врачи и медсестры были приветливыми и у меня нет к ним никаких претензий", – говорит OBOZREVATEL Ангелина.
Фамилию мамы мы не указываем. Поскольку она опасается, что в следующий раз, когда соберется рожать, у нее могут быть проблемы.
Заплати 3-4 тысячи, и мы сами похороним
Неожиданно после родов в палату в роддоме начала наведываться женщина, Ирина К. Назвала себя сотрудницей ЗАГСа, именно она оформляла свидетельства о рождении или смерти в этом роддоме. Сказала, что есть возможность похоронить ребенка, только не самой, за нее все сделают.
"Ну зачем вам новый стресс! Заплатите 3-4 тысячи гривен и мы все сделаем самостоятельно", – вспоминает Ангелина, как ее уговаривала женщина.
"Но похоронить таким образом они могут только в Днепре, а я ведь из Каменского. Я в Днепр не езжу, зачем мне там могила дочки", – отмечает мать.
Женщиина решила, что сама похоронит дочь, подписала все бумаги. Но сотрудница ЗАГСа была настойчивой.
"В день выписки она вновь зашла ко мне в палату. Говорила, мол, Ангелина, ну вы подумайте, это же в ваших интересах, мы все сделаем по закону. Рассказывала, что за неделю до меня тут тоже родила девушка и потеряла ребенка. Уговаривала заплатить деньги, а она все сама сделает. Но я отказалась, тогда та назначила время в субботу, когда могу пойти в областной морг и забрать дочь", – вспоминает Ангелина.
Сотрудник морга просто рассмеялся
Женщина не знала, как правильно хоронить крохотное тело малышки, поэтому взяла с собой пеленки, чтобы ей завернули дочку. Она думала, что ей дадут гробик с телом. В морге их встретил дежурный. Он рассмеялся, когда увидел, сколько всего принесла Ангелина.
"Говорю, ну как же, вы же должны завернуть тело, я не знаю, как это делается. Он отвечает: "Да вы шутите! Ваш ребенок такой маленький, что мы таких даже не зашиваем. Я вам сейчас вынесу, но вы не разворачивайте, так и похороните", – отмечает Ангелина.
По словам матери, он вынес какой-то желтый пакет, похожий на пакеты "Море пива" или для колбасы. Когда заметил, что девушке стало плохо от увиденного, быстро взял пеленку, замотал, перевязал шнурком и сделал много узлов, чтобы уже не открыть, и сказал: "Вы там уже ничего не увидите, вам это не надо". Взяв с убитой горем мамы 200 грн "на хлорку", ушел.
Девочку свернули в шар
Однако Ангелина развернула пакет и пришла в ужас. "Я увидела, что тело было завернуто в обрезки от мусорных пакетов. Там же валялась плацента. Я даже не поняла, что это, подумала органы ребенка. Там же лежали обрывки пластырей, бинтов, и даже синие перчатки. Это все было внутри и примерзло. Потом я увидела, что ручка дочки выломана, я даже не смогла снять с нее бирку с моим именем. Ее просто свернули в шарик спиной вверх. Я видела только личико, головку, ножки и выломанные ручки. Я сделала фото", – рассказывает она.
В начале июня, после всего этого, у женщины не было сил куда-то бежать, писать заявление в полицию. Оправившись, примерно через месяц, Ангелина нашла в документах имя и фамилию патологоанатома – Анна Финити, и написала ей в соцсетях. Однако медик не ответила.
А недавно Ангелина опубликовала пост с рассказом о том ужасе, который ей пришлось пережить, и выложила фото.
"Тогда эта патологоанатом откликнулась, написала, мол, почему же вы ко мне не обратились, а выставили тут меня. И просит о встрече. А уже в ночь с понедельника на вторник началась атака на меня в Фейсбуке. Под моим постом появлялись записи с левых аккаунтов, которые были созданы час назад. Они писали, и через пять минут удаляли, но я заскринила их. Суть была в том, что я пожалела деньги на гроб и похороны для ребенка, поэтому и расплачиваюсь. Так же они внушали мысль, что врач не виновата, она просто проводит вскрытие, а все остальное доделывает санитарка, вот она это и сделала. "Вы же не знаете, чьи это перчатки, вы, наверное, их уже выкинули". Они хотят найти крайнего и уволить. Это так ужасно, когда умирает твой ребенок, а они на этом бизнес делают", – считает женщина.
В морге свою вину отрицают
В департаменте здравоохранения Днепропетровской областной администрации о том, что произошло, узнали от OBOZREVATEL. "Впервые от вас слышим об этом. Мы не доверяем соцсетям, мало ли что там напишут. Отправляйте нам запрос", – ответили там.
Однако в КП "Днепропетровское областное патологоанатомическое бюро" директор Петр Гриценко сказал, что об этой истории узнал буквально недавно.
"Такого не может быть. Все трупы детей и взрослых мы выдаем в надлежащем виде. Они обязательно должны быть в гробике. Но возможно он находился некоторое время тут, поэтому завернули в целлофан, чтобы не текло. А то, что там были перчатки и какие-то переломы на теле – такого просто не может быть. После вскрытия все оформляется и укладывается в гроб. Паталогоанатом осуществляет вскрытие. А выдачу и приведение в порядок делает младший медперсонал. Все сейчас пишут объяснительные, для того, чтобы разобраться. Такого у нас не было. Переломов там точно не может быть. Идет разбирательство, но для этого нужно время", –заверил директор морга.