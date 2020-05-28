Телеведущему Пояркову вручили обвинение в угрозах Зеленскому. Документ

Телеведущему Сергею Пояркову вручен обвинительный акт по делу об угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом он сам сообщил Detector.media. Также издание обнародовало документ (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Телеведущего обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Поярков утверждает, что расследование ведется с октября 2019 года из-за пародии на YouTube, в которой упоминался глава государства.

"Не может пародия рассматриваться как преступление", – отметил телеведущий.

Также Поярков уточнил, что Зеленский якобы дважды давал показания по этому делу и высказывал страх перед ним, однако пресс-секретарь президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию. "Напоминает чушь", – сказала она.

В свою очередь телеведущий рассматривает возможность подачи заявления о служебном преступлении. Он подчеркнул, что расследование должна вести Национальная полиция, а не Служба безопасности.

detector.media

detector.media

detector.media

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января суд отпустил Сергея Пояркова под личное обязательство по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.