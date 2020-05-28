Телеведущему Пояркову вручили обвинение в угрозах Зеленскому. Документ
Телеведущему Сергею Пояркову вручен обвинительный акт по делу об угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.
Об этом он сам сообщил Detector.media. Также издание обнародовало документ (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).
Телеведущего обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.
Поярков утверждает, что расследование ведется с октября 2019 года из-за пародии на YouTube, в которой упоминался глава государства.
"Не может пародия рассматриваться как преступление", – отметил телеведущий.
Также Поярков уточнил, что Зеленский якобы дважды давал показания по этому делу и высказывал страх перед ним, однако пресс-секретарь президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию. "Напоминает чушь", – сказала она.
В свою очередь телеведущий рассматривает возможность подачи заявления о служебном преступлении. Он подчеркнул, что расследование должна вести Национальная полиция, а не Служба безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января суд отпустил Сергея Пояркова под личное обязательство по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.