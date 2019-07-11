Телемост с Россией: Луценко жестко предупредил Медведчука. Видео

Генеральный прокурор Юрий Луценко пригрозил телеканалу NewsOne ответственностью за попытки проведения скандального телемоста с Россией, а также возможную трансляцию фильма "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine).

Его видеообращение было опубликовано в Facebook. Он жестко напомнил владельцам СМИ о наказании за "антиукраинскую деятельность". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Владельцы прокремлевских медиа протестуют против допросов в ГПУ. Прикрываются журналистской независимостью. Не получится. Это мой участок фронта и я буду делать все, чтобы с антиукраинскую деятельность наступила законом предусмотрена ответственность. Статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) УК является основанием для допроса всех причастных к этим грязным пророссийских махинаций", — сказал Луценко.

Юрий Луценко Скриншот с видео

Также он пояснил, что журналистов телеканала NewsOne, который пытался организовать телемост с российским госканалом "Россия 1", вызывают на допрос, потому что "в Украине есть закон".

"Заявляю прямо, за какие угодно попытки прошлые — телемост, и будущие — демострация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука [112 Украина] будет ответственность", — резюмировал Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!