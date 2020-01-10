Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалов "ZIK" и "112", которые связывают с Виктором Медведчуком. из-за вероятного разжигания вражды.

Об этом сообщается на официальном сайте. Отмечается, что проверка инициирована из-за передачи, вышедшей в эфир 26 ноября на канале "ZIK", под названием "Каждый из нас Президент". В ней участвовали экс-нардеп Надежда Савченко, нардеп Ренат Кузьмин и бывший народный депутат Михаил Добкин.

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Телеканалы Медведчука срочно проверят из-за угроз в эфире Иллюстрация

В Нацсовете заявили, что в ней были высказывания с признаками нарушений.

Другой телеканал, "112", также проверят по ряду передач. В них принимали участие нардепы Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, Ренат Кузьмин и Наталья Королевская, глава запрещенной КПУ Петр Симоненко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и другие.

После проверки орган примет решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-нардеп от "Партии регионов" Михаил Добкин в прямом эфире угрожал пятому президенту Украины Петру Порошенко, экс-спикеру ВР Андрею Парубию и бывшему секретарю СНБО Александру Турчинову.

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