Телефон бесконечно звонит: в Одессе запустили новую схему “развода”

В Одессе мошенники запустили новую схему "развода". Аферисты размещают номер телефона жертвы без ее ведома на разных сайтах с заказом услуг или товаров с функцией обратного звонка. Человеку постоянно перезванивают из этих интернет-магазинов. Телефон не умолкает круглосуточно.

Через несколько дней на номер приходит сообщение в WhatsApp с предложением избавиться от назойливых звонков за 50$. Об этом на свое странице в Facebook написала одесситка Лилия Никишина, которая стала жертвой мошенников (чтобы посмотреть скриншот сообщения и номеров входящих звонков , проскролльте страницу до конца).

По словам девушки, у нее есть еще один телефон и с ним дела обстоят точно также – звонит круглосуточно. В комментариях пользователи пишут, что тоже сталкивались с таким видом "развода" и советуют обратиться в киберполицию.

Комментарии пользователей Лилия Никишина/Facebook

Сообщение от мошенников Лилия Никишина/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники устроили массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны о крупном выигрыше. Суммы начинались от 259 до 600 тыс. грн. Чтобы забрать деньги, украинцам предлагали просто позвонить по указанному номеру телефона.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал