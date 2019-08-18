Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Тела жертв вскрыли: осталось две версии пожара в одесском "Токио Стар"

2.7т Читать материал на украинском

В деле о смертельном пожаре в отеле "Токио Стар" (Одесса) осталось две ключевые версии ЧП.

Предполагалось, что пожар был инсценирован для сокрытия убийства. Однако признаков для подтверждения этой версии не обнаружили, передает "Думская" со ссылкой на собственные источники.

Эксперты завершили вскрытие девяти жертв пожара. На их телах были найдены только характерные для пожара повреждения. На данный момент отобраны образцы для лабораторных исследований.

Новости
"Люди кричали, все в дыму": выжившие в "Токио Стар" рассказали подробности трагедии

Таким образом, у полиции уже осталось две версии: нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

"Токио Стар"

"Токио Стар"

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожара в "Токио Стар" в ночь на 17 августа погибли 9 человек. В течение суток был задержан владелец отеля в Одессе Вадим Черный, который высказал готовность понести наказание.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Пожар в отеле Токио Стар" на OBOZREVATEL.

Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Українець Андрій
Українець Андрій
Налякав мене ОБОЗРЕВАТЕЛЬ своїм заголовком про те, що "тіла жертв розтяли". А це, виявляється, медики зробили розтин тіл (рос. вскритіє тел). Хлопці, не лякайте жахалками читачів!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...