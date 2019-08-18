Тела жертв вскрыли: осталось две версии пожара в одесском "Токио Стар"

В деле о смертельном пожаре в отеле "Токио Стар" (Одесса) осталось две ключевые версии ЧП.

Предполагалось, что пожар был инсценирован для сокрытия убийства. Однако признаков для подтверждения этой версии не обнаружили, передает "Думская" со ссылкой на собственные источники.

Эксперты завершили вскрытие девяти жертв пожара. На их телах были найдены только характерные для пожара повреждения. На данный момент отобраны образцы для лабораторных исследований.

Таким образом, у полиции уже осталось две версии: нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

"Токио Стар" РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожара в "Токио Стар" в ночь на 17 августа погибли 9 человек. В течение суток был задержан владелец отеля в Одессе Вадим Черный, который высказал готовность понести наказание.

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