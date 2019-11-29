"Тела нашли без документов": появились детали трагической гибели украинских туристов в Словакии. Фото

В сети появились фото с учебно-тренировочного восхождения в словацких Татрах, во время которого трагически погибли украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева.

Как сообщили в пресс-службе Горной спасательной службы Словакии, украинцы погибли, поднимаясь на гору Ломницкий Штит. Там также рассказали о подробностях спасательной операции, об этом пишет "Слово і діло".

"Во второй половине дня 28 ноября 2019 года украинские альпинисты обратились за помощью по линии экстренной помощи "18300", сообщив о падении двух участников с группы альпинистов в районе Цмитра", – добавили в ведомстве.

Фото с места гибели украинских альпинистов в Словакии ТСН

Отмечается, что к ним отправили две группы спасателей пожарной бригады из 14 человек. По их данным, в регионе была плохая видимость и шел снег. К сожалению, украинцев в горах они обнаружили уже без признаков жизни.

"Украинские альпинисты – мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 30 лет – получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как стало известно, погибшие Владимир Михалко и Ирина Скрылева были в группе альпинистов в составе 11 человек. Внезапно они сорвались с обрыва и получили серьезные травмы.

Фото с места гибели украинских альпинистов в Словакии ТСН

Тела украинцев были доставлены в район Скалнате Плесо, а уже оттуда – в морг в Новом Смоковце, где их приняла полиция.

При этом заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич ранее заявил, что тела украинских альпинистов в горах Словакии изначально были найдены без документов.

Фото с места гибели украинских альпинистов в Словакии ТСН

"Представители полиции проводят мероприятия по идентификации погибших, поскольку они были найдены без документов", – сказал он, добавив, добавив, что дело также находится на котроле украинского консульства.

Отметим, что Ломницкий Штит является одной из самых высоких гор в массиве Высокие Татры – ее высота составляет 2632 метров над уровнем моря.

Фото с места гибели украинских альпинистов в Словакии ТСН

Погибшие украинцы facebook.com/verticalclubkiev

Погибшие украинцы facebook.com/verticalclubkiev

Как писал OBOZREVATEL, ранее в результате шторма в Кельтском море, недалеко от Бреста, погиб украинский моряк.

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