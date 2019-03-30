Тела начали разлагаться: Львов потрясла страшная трагедия с матерью и дочерью

В одном из частных домов Львова полиция нашла тела матери и дочери с признаками насильственной смерти.
Об этом информирует пресс-служба полиции области. Известно, что 29 марта к правоохранителям обратился мужчина, сообщив, что в течение длительного времени не может выйти на связь со своими родственниками.
По приезду полиции по адресу проживания пропавших, в доме были найдены тела двух женщин в возрасте 62 и 82 лет со следами насилия. Их личности установлены, обе были жительницами города.
lv.npu.gov.ua
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
В материале УНИАН отмечается, что, по предварительным выводам экспертов, тела женщин пролежали в доме около двух недель и уже начали разлагаться.
lv.npu.gov.ua
lv.npu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
16 февраля на территории частного дома в Житомире были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.
Главным подозреваемым по делу двойного убийства Анжелики Карпец и ее матери Ирины является Василий Подорожный, бывший парень погибшей девушки.
Знакомые охарактеризовали его как жестокого и хитрого человека.
Мотивом кровавого преступления могли стать невинные фотографии Анжелики в соцсетях.
Одна из знакомых предположила, что в убийстве могли быть замешены подельники отца девушки, который сидит в тюрьме.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.