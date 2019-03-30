Тела начали разлагаться: Львов потрясла страшная трагедия с матерью и дочерью

В одном из частных домов Львова полиция нашла тела матери и дочери с признаками насильственной смерти.

Об этом информирует пресс-служба полиции области. Известно, что 29 марта к правоохранителям обратился мужчина, сообщив, что в течение длительного времени не может выйти на связь со своими родственниками.

По приезду полиции по адресу проживания пропавших, в доме были найдены тела двух женщин в возрасте 62 и 82 лет со следами насилия. Их личности установлены, обе были жительницами города.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

В материале УНИАН отмечается, что, по предварительным выводам экспертов, тела женщин пролежали в доме около двух недель и уже начали разлагаться.

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Как писал OBOZREVATEL:

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