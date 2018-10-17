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Тела на лестницах: появились видео из здания колледжа во время бойни в Керчи

33.4тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали новые видео, заснятые студентами политехнического колледжа в Керчи во время теракта.

Очевидцы показали, как было внутри учебного заведения, когда в здании стреляли. Подростки бегали в панике из класса в класс и на лестницу, в поисках безопасного места. Соответствующими материалами поделился Telegram-канал Mash.

"Девочки вместе с преподавателем пытаются выбраться из здания политеха. Где-то рядом ходит Владислав Росляков с ружьем и бомбой. На лестницах лежат тела погибших и раненых. "Туда, туда. Там закрыто? Там можно через окно вылезти!" Жутко", – сказано в описании.

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Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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