Тела на лестницах: появились видео из здания колледжа во время бойни в Керчи

В сети опубликовали новые видео, заснятые студентами политехнического колледжа в Керчи во время теракта.

Очевидцы показали, как было внутри учебного заведения, когда в здании стреляли. Подростки бегали в панике из класса в класс и на лестницу, в поисках безопасного места. Соответствующими материалами поделился Telegram-канал Mash.

"Девочки вместе с преподавателем пытаются выбраться из здания политеха. Где-то рядом ходит Владислав Росляков с ружьем и бомбой. На лестницах лежат тела погибших и раненых. "Туда, туда. Там закрыто? Там можно через окно вылезти!" Жутко", – сказано в описании.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 17 октября стало известно, что в результате стрельбы и взрывов погиб 21 человек, еще 54 получили ранения. Прокуратура открыла уголовное дело по статье теракт.