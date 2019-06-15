Техника, одежда и продукты: на Волыни раскрыли дерзкую схему контрабанды

На Волыни раскрыли дерзкую схему контрабанды, при которой злоумышленники используют так называемый дробный ввоз нерастаможенных товаров.

Согласно с законом, каждый украинец может хоть ежедневно пересекать границу и ввозить товар до 50 кг и на сумму до 500 евро, не платя при этом налог. О том, как этим пользуются контрабандисты, рассказал анонимный источник на таможне для программы ТРК "Аверс" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Машина заезжает под пломбой на польскую таможню, там делаются так называемые документы, экспортная декларация. Дальше просто подсаживаются люди, и это все завозится как норма, которую можно ввозить физлицам – до 50 кг и 500 евро", – объяснил источник.

Товар ввозится по поддельным, двойным документам: польской стороне предоставляется один "набор", украинской – другой.

Таможня Скриншот

Дельцы перед подъездом к таможенным пунктам делят товар по разным физическим лицам, сидящим в машине, делая вид, что каждые такие 50 килограмм принадлежат новому человеку. Благодаря этому они не платят налог.

Чаще всего так ввозят технику, продукты и брендовую одежду.

Для того, чтобы таможенники не "придирались" с вопросами, почему все везут якобы одинаковый товар, контрабандисты дают им взятки. По словам анонима, это – около $2500, в то время как в бюджет нужно заплатить около $10 000 долларов. Самим же подставным "импортерам" за их услуги платят по 300-400 гривен.

Таможенная проверка Скриншот

По словам анонимного сотрудника таможни, в схеме замешан замначальника Волынской таможни ГФС Евгений Шелигацкий, который якобы сбрасывает список номеров машин, которые его подчиненным нельзя проверять, поэтому они проходят как пустые, а не груженые товаром.

Как писал OBOZREVATEL, на Волыни на таможенных постах процветает контрабанда, на которой зарабатывает не только руководство региона. "Дань" регулярно возят в Киев. Контрабандой везут янтарь, сигареты, брендовую одежду, технику и т.д.

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