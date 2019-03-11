"Технический" генерал: как Смешко оттягивает голоса и чем он оскандалился

Биография бывшего главы Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины, а теперь кандидата в президенты Украины Игоря Смешко полна скандалов. Социологи прогнозируют ему практически нулевые рейтинги, а наши источники утверждают, что генерал является техническим кандидатом одного из лидеров предвыборной гонки.

Экс-министр обороны Украины, полковник Анатолий Гриценко не дает покоя другим топовым претендентам на кресло президента, поэтому, судя по всему, его решили "передавить" генералом. Казалось бы, по статусу Смешко не пристало "размахивать саблей" и воевать с другими офицерами. Впрочем, его сомнительный послужной список все ставит на свои места.

Подробности о скандальном прошлом Смешко — в материале OBOZREVATEL.

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Смешко в политике

Политическая карьера будущего кандидата в президенты началась в 2004 году, когда он стал членом Наблюдательного совета Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина — детям".

В 2006 году Смешко возглавил Центр стратегических исследований и анализа, а спустя три года — политическую партию "Сила и Честь", которая приняла участие во внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году, но набрала в результате 0,08% голосов избирателей.

Игорь Смешко Андрей Гудзенко/LIGA.net

С 2014 года Смешко занимал пост сначала штатного, а через год внештатного советника президента Украины. В январе 2019 года, перед выдвижением в кандидаты, бывший разведчик сложил свои полномочия и сразу пошел в политику.

Социологические опросы не дают Смешко никаких шансов, а источники OBOZREVATEL сообщают, что бывший СБУшник лишь технический кандидат.

Топ скандальных фактов о Смешко

В 2000 году СБУ возбудила в отношении Игоря Смешко уголовное дело по ст. 56, действовавшего на то время УК (измена родине в форме шпионажа). Как оказалось, работая военным, военно-морским и военно-воздушным атташе по вопросам обороны Украины в США с 1992 по 1995 год Смешко был завербован спецслужбами США в качестве так называемого "агента влияния". Также украинскими специалистами были выявлены счета, открытые в банках США во время его пребывания в должности военного атташе.

Но до конца расследование не довели, что и не удивительно, ведь в 2003 году Смешко назначили главой того самого ведомства, которое и завело на него уголовное дело. Судя по всему, все материалы расследования пропали бесследно.

Назначение на пост главы СБУ состоялось уже при главе администрации президента, куме президента РФ Владимира Путина Викторе Медведчуке, когда едва ли не все ключевые высшие назначения в Украине согласовывались в администрации главы Кремля. Учитывая важность должностной позиции Смешко, его "укрепили" другим ставленником Медведчука — Владимиром Сацюком, который стал замом тогдашнего главы СБУ.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Именно эти двое силовиков стали инициаторами ужина на даче Сацюка в сентябре 2004 года, на который был приглашен и там же, вероятно, отравлен диоксином кандидат в президенты от оппозиции Виктор Ющенко.

Вслед за этим распространились разговоры, что именно Смешко был причастен к отравлению. Правда, в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший начальник СБУ признался, что если бы он поставил цель отравить Ющенко, то она была бы доведена до конца.

Последствия отравления экс-президента Виктора Ющенко

Отметим, что дело об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко расследуется до сих пор.

Послужной список Смешко дополняется скандалом вокруг крышевания стриптиз-бара "Варшава", расположенного на ул. Госпитальная в Киеве. По некоторым данным, с целью получения прибыли ГУР МО в 1997 году взяли под контроль заведение и стали угрожать его инвестору. Об этом общественности стало известно в 2008 году из заявления в прокуратуру этого самого инвестора Руслана Савлохова. Пострадавший жаловался на то, что сотрудники ГУР "угрожают физической расправой ему и его семье, и травят как бизнесмена".

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Еще одним скандалом, о котором СБУшники помнят до сих пор, стала афера со строительством жилья для сотрудников ведомства.

В 2004 году тогдашний глава спецслужбы Смешко обратился к мэру Киева Александру Омельченко с просьбой выделить земельные участки для строительства жилья "бездомным" работникам своего ведомства.

Киевский мэр силовикам не отказал и два участка земли решением Киевского горсовета были выделены. Для строительства домов Смешко решил привлечь инвесторов. Схема здесь была такой. Строительные компании строят на этих участках жилье и распоряжаются им по своему усмотрению, а офицерам СБУ в этих домах выделяется какая-то часть квартир бесплатно.

Силовое ведомство объявляет конкурс, в котором принимают участие 10 застройщиков. Однако выигрывает тендер созданное накануне ООО "Стабил". Одним из учредителей этой фирмы являлась сестра главы СБУ.

Победу в конкурсе неизвестного застройщика в ведомстве пояснили тем, что он предложил силовикам 14% квартир, а остальные участники тендера выделяли только 12-13%. Но, как утверждали в то время источники, конкурс не проводился вообще. Установить достоверность тендера тоже возможности нет, поскольку документы по торгам якобы были уничтожены по истечению срока давности.

Игорь Смешко

Для строительства дома ООО "Стабил" начала привлекать средства частных инвесторов. Стоимость квадратного метра составляла около 1000 долларов. Однако за два года строительство так и не началось. У застройщика не оказалось разрешительных документов. Далее последовала судебная тяжба с руководством Соломенского района столицы. В отношении строительной компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

За два года ООО "Стабил" собрало с инвесторов 17 млн грн. Хотя судебные споры закончились в пользу застройщика, собственник компании "Стабил", российский гражданин Гринюк продает фирму и уезжает на родину.

Инвесторы, обеспокоенные сменой собственника, узнали, что прежний застройщик — банкрот. Уставной капитал компании составлял всего 23 тыс. грн. Далее выяснилось, что средства, внесенные инвесторами, ООО "Стабил" через генерального подрядчика ООО "Укркоксохиммонтаж" выводило в офшорные компании.

В отношении бывшего собственника компании "Стабил" было возбуждено уголовное дело. В итоге СБУ разрывает отношения с недобросовестным застройщиком, ищет другого и достраивает дом. Безквартирные офицеры получают жилье, а инвесторы остаются без денег.

По этому факту в 2014 году бывшие сотрудники СБУ написали заявление Генеральному прокурору Украины о воровстве квартир Игорем Смешко, отметив, что в действиях экс-главы отслеживается состав преступления по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Игорь Смешко Гордон

Декларация кандидата в президенты Игоря Смешко выглядит довольно внушительно. Бывший глава Службы безопасности Украины держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными.

Политик является владельцем 14 земельных участков общей площадью более 7 га, жилого дома площадью 406,6 кв. м в селе Музычи под Киевом, столичной квартиры на 37,7 кв. м и 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве.

Также Смешко указал незавершенное строительство двух жилых домов на 143,7 кв. м и 510 кв. м в селе Музычи Киево-Святошинского района. Имеет декларант и одно место для парковки в столице площадью 16,3 кв. м.

Кстати, в заявлении бывших СБУшников к генпрокурору Украины о мошенничестве Смешко указывается, что строительство дачных комплексов в селе Музычи было осуществлено именно на средства, полученные бывшим главой СБУ от аферы с квартирами.

Его жене Юлии принадлежит земельный участок площадью 551 кв. м (Фонтанка, Одесская область) и 8750 кв. м (Гореничи под Киевом), 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве, квартира площадью 127,8 кв. м в пгт Кореиз (Ялта), нежилое помещение площадью 140,3 кв. м в Киеве, три места для машины тоже в столице.

Еще семья Смешко пользуется базой отдыха площадью 2269,1 кв. м и землей площадью 12 960 кв. м в селе Рыбаковка Николаевской области, которые принадлежит фирме жены ООО "Бизнес Консалтинг Центр".

Игорь Смешко с женой Юлией Гордон

На жену Смешко записано три автомобиля: Lexus RX 350 2011 года выпуска, Lexus ES 250, 2016 г. в., Nissan Almera, 2008 г. в.

Игорь Смешко является владельцем ООО "Лагуна", которое специализируется на гостиничном бизнесе. В 2017-м среди его доходов задекларированы: пенсия в размере 249,1 тыс. грн, зарплата по совместительству — 12,5 тыс. грн, проценты — 94,9 тыс. грн. Кстати, в декларации не указана судьба американских счетов Смешко.

Доход жены Юлии состоял из дохода от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) — 288,8 тыс. грн и процентов — 42,9 тыс. грн. На банковских счетах жена Смешко сохраняет $70,6 тыс., 3,6 тыс. евро и 5,5 тыс. грн.

Отметим, что такое более чем солидное состояние Смешко нажил на государственной службе. В связи с этим OBOZREVATEL призывает антикоррупционные органы внимательно изучить сомнительный послужной список кандидата в президенты.

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