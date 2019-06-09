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Течение несет в Киев! На Виннитчине грузовик с химикатами рухнул в реку

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В Винницкой области 9 июня произошла авария – машина с тонной химически-опасного вещества "Нурал B" перевернулась в приток реки Рось.

В пресс-службе районной администрации сообщили, что химикаты за 10-12 часов могут достичь Киевской области.

"В селе Збаржевка Винницкой области произошла авария. Во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины! Обращаемся ко всем жителям сообщению о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось", – сказано в сообщении.

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По данному факту собралось экстренное заседании штаба по чрезвычайным ситуациям по Белой Церкви, но внутрь журналистов не впустили.

Река Рось

Река Рось

buvrrosi

В комментариях рассказали, что на заседании штаба прозвучала информация, что вещество было украдено на складах одного из сельскохозяйственных предприятий. Также появилась информация, что в 23:00 перекроют воду.

Заседание штаба

Заседание штаба

Николай Николаевич‎ - ПроБЦ TV(online)

Справка: инсектицид – химические препараты для защиты растений от вредных насекомых. Продолжительность действия на растениях или в организме животных длится от одного дня до нескольких лет. Может нанести вред организму человека.

Течение несет в Киев! На Виннитчине грузовик с химикатами рухнул в реку
Течение несет в Киев! На Виннитчине грузовик с химикатами рухнул в реку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет. Купаться в такой воде – опасно, в соцсетях показали фото и видео со странным явлением.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
экологическая катастрофаГосЧС
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