Театр военных действий: названа роль Украины в противостоянии НАТО-Россия

Украина является вероятным театром боевых действий между Россией и НАТО.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Североатлантический альянс усиливает свою группировку, в свою очередь, как РФ ведет ответные действия. Об этом говорится в его блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Граница НАТО и России переместилась на границу России и Украины. Не совсем, конечно. Мы сейчас - буферная зона, вероятный театр военных действий. В случае столкновения боевые действия будут идти на нашей территории", – отметил Жданов.

По его словам, с одной стороны НАТО усиливает свою группировку в странах Балтии, в Польше, Румынии и Венгрии. Туда приходят танковые дивизии, перебрасывается многоцелевая авиация, разворачивается система противоракетной обороны.

"Соответственно ответные действия проводит Российская Федерация. Она усиливает свою группировку войск на границе с вероятным противником. Т.к. они не контролируют нашу территорию, то они это делают на своей территории вдоль нашей границы", – пояснил он.

Жданов отметил, что сейчас происходит то же самое, что и на территории Германии в прошлом веке.

"Холодную войну в ее лучшем выражении мы сейчас наблюдаем в версии 2.0. То, что было в 70-х годах, только это было на территории Германии и других европейских стран. Теперь происходит то же самое - наращивание сил с обоих, но только на нашей границе", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых числах июня на украинской границе заметили колонну военной техники со стороны Ростовской области. Позже, Объединенных силы рассказали, где концентрируются оккупанты.