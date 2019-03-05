"Те же коктейли Молотова!" Захарова нашла связь между Украиной и Венесуэлой

Скандальная официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что революция в Венесуэле полностью идентична той, которая произошла в Украине в 2014 году.

По ее словам, смена власти в обеих странах якобы произошла после силового вмешательства Запада и организации "госпереворота". Нелепыми размышлениями одиозная дипломат страны-агрессора поделилась в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мария Захарова Скриншот видео

"А Украину не напоминает? Да один в один! То же самое! Когда поняли, что с первого раза провести переворот невозможно, потому что есть население Украины, которое никогда не согласится на те коренные изменения (разрыв с Россией, изменение исторического календаря, переименование всей страны с точки зрения полностью переписывания истории), когда люди это не примут, тогда был произведен следующий сценарий", — высказалась она.

"Был взят человек, даже группа людей, которые были объявлены международно признанными рукоподатными политиками, на которых была сделана ставка. И вот так они были приведены во власть! Через кровопролитие, через коктейли Молотова! Те же самые коктейли Молотова, которые были применены в Венесуэле!" — продолжила свои необоснованные умовыводы спикер МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова заявила, что США и НАТО готовят передачу оружия венесуэльской оппозиции. По ее словам, к этой операции привлекут украинскую компанию "Антонов".

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко пресек ее возмущения по этому поводу и разгромил циничную ложь Захаровой о якобы помощи РФ для Донбасса, под которой маскируют поставки оружия для оккупантов.

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