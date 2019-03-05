|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Те же коктейли Молотова!" Захарова нашла связь между Украиной и Венесуэлой

1.9тЧитать материал на украинском

Скандальная официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что революция в Венесуэле полностью идентична той, которая произошла в Украине в 2014 году.

По ее словам, смена власти в обеих странах якобы произошла после силового вмешательства Запада и организации "госпереворота". Нелепыми размышлениями одиозная дипломат страны-агрессора поделилась в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

"А Украину не напоминает? Да один в один! То же самое! Когда поняли, что с первого раза провести переворот невозможно, потому что есть население Украины, которое никогда не согласится на те коренные изменения (разрыв с Россией, изменение исторического календаря, переименование всей страны с точки зрения полностью переписывания истории), когда люди это не примут, тогда был произведен следующий сценарий", — высказалась она.

Новости
"Это ряженые": Захарова сделала резкое заявление против украинцев

"Был взят человек, даже группа людей, которые были объявлены международно признанными рукоподатными политиками, на которых была сделана ставка. И вот так они были приведены во власть! Через кровопролитие, через коктейли Молотова! Те же самые коктейли Молотова, которые были применены в Венесуэле!" — продолжила свои необоснованные умовыводы спикер МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова заявила, что США и НАТО готовят передачу оружия венесуэльской оппозиции. По ее словам, к этой операции привлекут украинскую компанию "Антонов".

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко пресек ее возмущения по этому поводу и разгромил циничную ложь Захаровой о якобы помощи РФ для Донбасса, под которой маскируют поставки оружия для оккупантов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Мария Захарова
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
21
14
Смешно
1
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Только скачущее стадо баранов уверено, что это именно они совершили госпереворот. Все остальные прекрасно понимают, что всё это дело рук пиндосов. Ну не живётся им спокойно. Любят они раскачивать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сходство расеи и Венесуэлы становится все больше. паРаша деградирует до состояния одичалым страны и этим скоро догонит Венесуэлу. Наркозависимой Захаровой все это мерещится. Пора и не свою парашу обратить внимание!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Вколите тетке галоперидолу, а то еще просто разорвёт на пикушки!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги